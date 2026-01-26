La metalúrgica viguesa Amador Rivas entra en concurso y solicita la liquidación
Especializada en elaboración de juntas y corte industriales desde 1968, estaba integrada en Asime
El juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, ha emitido un edicto con la declaración de concurso voluntario de Amador Rivas SL, compañía metalúrgica cuyos orígenes se remontan a 1968. A petición de la propia empresa, la magistrada María Luisa Sánchez Garrido ha decretado la apertura de la fase de liquidación y la disolución de la firma.
Amador Rivas, instalada en la parroquia de Teis, estaba especializada en la elaboración de juntas industriales y en el corte industrial, como indica en su web la patronal metalúrgica Asime, de la que formaba parte. Su clientela principal eran firmas de la industria de automoción.
Dentro de este procedimiento, el juzgado ha suspendido las facultades de administración y disposición de la concursada sobre su patrimonio y ha procedido ya al nombramiento de un administrador concursal, López Romero & Sobral Abogados y Economistas, de Pontevedra. Los acreedores de Amador Rivas SL podrán notificar al administrador sus créditos y, en el plazo de un mes, «remitir por correo electrónico a la administración concursal cuanto considere relevante para fundar la calificación del concurso como culpable», si fuera el caso.
Según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil, correspondientes al ejercicio 2022, la metalúrgica registró una facturación superior a los 760.000 euros, con resultado positivo, y casi una docena de trabajadores.
