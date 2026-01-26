Hacienda vigila a los gallegos que usan Bizum: en 2026 aumenta el control a estos usuarios

Desde el pasado 1 de enero de 2026, Hacienda eleva su control sobre los pagos digitales: los bancos y las entidades de pago deberán reportar mensualmente todas las operaciones realizadas con Bizum, así como las transacciones con tarjetas de crédito o débito, sin importar su importe.

La medida se enmarca en el Real Decreto 253/2025 , que reformula las obligaciones de información de las entidades financieras. El objetivo es comprobar si se está haciendo un uso indebido de Bizum, especialmente cuando se emplea para ocultar ingresos, lo que podría derivar en sanciones e incluso en un delito de fraude fiscal.

El sistema de transferencias instantáneas entre particulares conocido como Bizum no deja de ganar usuarios año tras año. En 2025, la plataforma superó los 30 millones de usuarios, tras incorporar a más de 2,2 millones de nuevos registros. Según datos de la propia compañía, en un solo día se han llegado a mover más de 354 millones de euros en transferencias, una cifra que refleja el enorme volumen de dinero que circula a través de esta aplicación.

El comercio electrónico es uno de los grandes beneficiados de este sistema, con picos de más de 630.000 operaciones diarias y más de 42 millones de euros gastados en solo 24 horas. Este escenario se ha convertido en el caldo de cultivo perfecto para que algunos autónomos y pequeños comercios no declaren la totalidad de sus ingresos. Por este motivo, Hacienda ha decidido reforzar el control sobre los pagos realizados por Bizum, con el objetivo de detectar posibles irregularidades y combatir el fraude fiscal.

Un abogado explica que el temor de los gallegos por Bizum no es real

La Agencia Tributaria reforzará el control sobre esta herramienta, aunque no de la forma que muchos creen. El abogado Manuel Espinosa, de EOM Abogados, revela a quién afecta realmente la medida y por qué los particulares canarios no deben alarmarse salvo en situaciones muy concretas, porque «el banco empezará a pasar información a Hacienda, pero no es lo mismo para un particular que para un negocio».

A partir de febrero de 2026, las entidades financieras remitirán información mensual a la Agencia Tributaria sobre los cobros realizados mediante Bizum por empresarios y profesionales, no sobre los pagos entre particulares. Esta medida fue aprobada en abril de 2025 y, desde entonces, Hacienda ha insistido en que su alcance es limitado y muy concreto. El objetivo es reforzar el control fiscal sobre actividades económicas que utilizan Bizum como sistema habitual de cobro, algo cada vez más frecuente, especialmente entre los autónomos.

Estos son los datos de los bancos que recibirá Hacienda en relación a los Bizum que haces y recibes

Las autoridades de Hacienda han tenido que salir a aclarar que los bancos informarán de manera mensual y agregada, no operación por operación. Las entidades bancarias tendrán que pasar la identificación del empresario o profesional, el número de comercio, los terminales de venta, el importe total facturado con Bizum en el mes y las cuentas bancarias asociadas a esos cobros.

Posible aumento de inspecciones

Los expertos fiscales advierten que esta ampliación del control podría derivar en un aumento de inspecciones, ya que Hacienda tendrá más visibilidad sobre los movimientos de cuentas.

También se plantean cuestiones de privacidad: al reportarse todas las transacciones, incluso las de pequeño importe, puede haber un conflicto con el principio de proporcionalidad y el derecho a la intimidad.

Para evitar problemas con Hacienda, los asesores recomiendan a los autónomos separar las cuentas profesionales y personales, de modo que quede claro cuáles transacciones están vinculadas a la actividad económica.

Desde el Ministerio de Hacienda se ha insistido en que los pagos entre particulares no deben declararse ni se ven afectados por esta nueva obligación informativa. Los bancos no remitirán a la Agencia Tributaria el detalle de cada Bizum entre personas físicas, ni se analizarán estas operaciones de forma individual.

Así que si usas este sistema, no debes preocuparte del todo, porque como incide el abogado Manuel Espinosa y la Agencia Tributaria, «Hacienda va a revisar todos los Bizum que sean de empresa y de autónomo, pero de particulares no».