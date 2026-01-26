El encendido del primer centro de datos de Galicia se retrasa hasta finales de 2027

Ingenostrum eligió Curtis entre las 60 localizaciones estudiadas para construir el primer centro de datos de Galicia. Por temperatura y latencia en las comunicaciones, la localidad coruñesa es la ubicación perfecta, como recordaba el CEO de la compañía, Gabriel Nebreda, en una entrevista con FARO el marzo del pasado año. «Hoy Galicia no está en el mapa digital, no es un actor relevante», admitía, sin rastro del aluvión de proyectos presentados en otras comunidades que también tienen acceso directo a fuentes renovables. A pesar de que Ingenostrum sostiene que la región «lo tiene todo para estar a la vanguardia de la infraestructura digital». Según adelantó entonces, se iría un poco del calendario inicial que fijó la fecha de arranque de obras en el segundo semestre del pasado ejercicio y su entrada en operación en el actual 2026. «Más hacia principios 2027», corrigió Nebreda. El Consello da Xunta lo reconoció ayer como proyecto industrial estratégico para acelerar su tramitación. Y da otra fecha: «podría estar operativa a finales de 2027».

«Galicia contará de esta forma con la primera infraestructura de destas características, que tendrá capacidad para alojar los datos de las empresas e instituciones gallegas», remarca la administración autonómica, con un aplauso a la «soberanía sobre el control» de la información, «además de permitir avanzar en la consecución de un modelo económico digital y sostenible».

La primera fase del Galicia Green Data Center, que es la que ahora mismo tiene entre manos la Xunta, cuenta con una inversión de 37 millones de euros para los trabajos de urbanización, accesos, edificio de oficinas y la primera sala de máquinas con 2 megavatios (MW) de potencia. Ingenostrum espera iniciar las obras a lo largo del primer semestre. En las dos siguientes fases se implantarían los otros 10 MW contemplados para la infraestructura, con un pulmón para el procesamiento de datos TIER III y una superficie total de 40.155 metros cuadrados.

Noticias relacionadas

Parque eólico Arno

En su sesión de este lunes, el Consello da Xunta dio el visto bueno a la declaración del parque eólico Arno como proyecto de clara incidencia territorial por su «entidad económica y social», lo que le permitirá asentarse fuera de las áreas de desarrollo energético del viejo plan eólico gallego. Está impulsado por la firma Mowe Eólica 1, vinculada al grupo Villar Mir, en los concellos de Riotorto, A Pastoriza, A Pontenova, Meira, Pol y Castro de Rei, en la provincia de Lugo. Tiene 86,8 MW de potencia. La tramitación corre a cargo del Estado. Siguiendo la ley autonómica recursos naturales, propone contratos a largo plazo para el Grupo Ferroatlántica (Sabón) con un ahorro de 5,5 millones de euros en el coste en 10 años. Suministrará el 80% de su electricidad a la planta. El plan de acción con los concellos del entorno asciende a 4,7 millones, incluidas ayudas a formación y rebajas en la factura de la luz.