Corazones que laten más allá de las fronteras

Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de muerte por enfermedad en el mundo. En escenarios de conflicto prolongado, donde los sistemas sanitarios se dañan o colapsan, la amenaza se vuelve más grave. Para dar una respuesta sostenida nace la Fundación Akram Loubad, entidad sin ánimo de lucro que impulsa un proyecto humanitario centrado en la atención cardiológica de la población de Gaza.

La fundación se presentó en Barcelona, en el Ateneu Barcelonès, ante representantes sanitarios, institucionales y culturales. Condujo el acto Xavier Sardà y se dio a conocer una iniciativa de origen personal con vocación de impacto colectivo.

El presidente y fundador de la entidad, el reconocido cardiólogo catalán Akram Loubad, de origen palestino y nacido en Gaza, explicó que la fundación surge de una convicción profunda: “Cuando sabes que hay personas que podrían salvar su vida con una atención médica básica y no la tienen, mirar hacia otro lado deja de ser una opción”. Según señaló, el objetivo es “proporcionar atención cardiólogica a la problación de Gaza que sufre enfermedades cardiovasculares”.

Akram Loubad, presidente y fundador de la entidad, es de origen palestino y nacido en Gaza / Akram Loubad

En esta primera etapa, la Fundación Akram Loubad centrará sus esfuerzos en el envío urgente de material cardiológico esencial, como desfibriladores, electrocardiógrafos (ECG) y equipamiento básico para el diagnóstico y la atención inmediata. Una línea de actuación que ya se ha activado a través de la campaña #SinEquiposNoHayLatidos, concebida para movilizar apoyo social y recursos que permitan cubrir necesidades médicas críticas.

La cofundadora, Maira Salas, subrayó durante la presentación que la fundación nace con la voluntad de actuar a mayor escala. “No se trata solo de ayudar de forma individual, sino de hacerlo de manera organizada y sostenida. Queremos convertir la solidaridad en estructura y la voluntad en impacto real”, afirmó. También puso el acento en la dimensión humana del proyecto y en la importancia de no permanecer indiferentes ante el sufrimiento.

El patronato de la fundación reúne perfiles diversos que aportan miradas complementarias. Entre ellos destaca la implicación del reconocido músico y creador Ramón J. Márquez, conocido como Ramoncín, cuya proyección pública ha contribuido a dar visibilidad al proyecto desde sus primeros pasos. Durante el acto, Ramoncín apeló al compromiso personal como motor del cambio: “Hay momentos en los que no basta con opinar o posicionarse; hay que implicarse. Y esta fundación es una forma concreta de hacerlo”.

Desde el ámbito académico y social, Carmen Parra, directora de la Cátedra UNESCO de Paz, Solidaridad y Diálogo Intercultural, destacó la importancia de vincular salud, derechos humanos y justicia social. Por su parte, Telma Ortiz, cooperante humanitaria con experiencia directa en Palestina y Gaza, puso el acento en la necesidad de intervenir con conocimiento del terreno y continuidad en el tiempo.

El proyecto cuenta también con el apoyo del empresario José Neri, patrono de la fundación, quien aporta su experiencia profesional al desarrollo y consolidación de la entidad, así como con la implicación de Marc Loubad, miembro del patronato y parte del equipo impulsor desde el inicio del proyecto.

Más allá de la respuesta inmediata, la fundación trabaja con una mirada a medio plazo, orientada a la reconstrucción del sistema sanitario. Uno de sus objetivos estratégicos es equipar una Unidad de Hemodinámica en un hospital de Gaza, clave para diagnosticar y tratar patologías cardiovasculares complejas, hoy inexistente o gravemente dañada. “Pensamos en el presente, pero también en el futuro”, explicó Loubad.

El acto de presentación combinó intervenciones institucionales con momentos musicales y culturales. La música al piano y una actuación final de dabke —baile tradicional palestino— aportaron una dimensión emocional que conectó salud, cultura e identidad.

La Fundación Akram Loubad inicia así su andadura pública: actuar desde la urgencia sin renunciar a la planificación. Más información y vías de colaboración en www.akramloubadfoundation.org. Un proyecto nacido en Barcelona con vocación internacional y una idea central: sin equipos, no hay latidos; sin compromiso colectivo, no hay futuro.