El oro enfila los 5.000 dólares ante el desorden mundial de la «era Trump»

La cotización del oro al contado prosigue su vertiginosa escalada a medida que el mundo se sume en la incertidumbre a causa de las erráticas políticas del presidente estadounidense, Donald Trump, lo que empuja al activo refugio por antonomasia cada vez más cerca de la histórica cota de los 5.000 dólares (4.242,4 euros).

De este modo, si a finales del pasado mes de diciembre el metal precioso superaba por primera vez los 4.500 dólares por onza, este viernes su cotización alcanzaba un récord intradía de 4.967 dólares, con una revalorización del 15% en lo que va de 2026, después de una subida acumulada de alrededor del 70% en 2025.

De hecho la onza de oro casi ha doblado su valor desde agosto de 2024, cuando superó por primera vez los 2.500 dólares.

Si bien el catalizador para el reciente rally del oro ha sido la renovada fricción entre Estados Unidos y Europa por Groenlandia, los analistas de ING Research Warren Patterson y Ewa Manthey indican que, a esta volatilidad, se suman los ataques de la Casa Blanca a la Reserva Federal, que intensificaron la preocupación sobre la independencia del banco central, en un contexto en el que los inversores prefieren el oro y la plata a las divisas y los bonos gubernamentales ante el aumento de los niveles de deuda y la mayor imprevisibilidad de las políticas.

Kathleen Brooks, analista de XTB UK, dice que, si bien es aún pronto y EE UU sigue siendo clave para los mercados financieros, distintos factores sugieren que la era del rendimiento superior estadounidense «ha terminado».