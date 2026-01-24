Kongsberg sacará a Bolsa la división con la que nutre al naval gallego

El grupo noruego Kongsberg ha decidido escindir su división Kongsberg Maritime para que empiece a cotizar en la Bolsa de Oslo a partir del próximo 23 de abril, según informó la empresa en un comunicado.Se trata de la unidad de negocio con la que provee al sector naval gallego, que entre otros productos emplea los sistemas de navegación fabricados por esta compañía.

Tras la reorganización, que ya ha sido aprobada en una junta general extraordinaria, el grupo estará compuesto por su división de defensa —Kongsberg Defence & Aerospace— y por su negocio de ciencias oceánicas —Kongsberg Discovery—, mientras que Kongsberg Maritime operará como una compañía independiente.

«En Kongsberg Maritime estamos listos para dar el siguiente paso y consolidarnos como empresa independiente. Nos encontramos en una posición privilegiada para participar en la futura creación de valor en el sector marítimo global. Contamos con el personal, el conocimiento y la capacidad de innovación necesarios para resolver los desafíos tecnológicos que el sector marítimo enfrentará en los próximos años», puso de manifiesto la nueva consejera delegada de Kongsberg Maritime, Lisa Edvardsen.

La compañía también ha señalado que la sede de la nueva empresa se mantendrá en Noruega, si bien ha recalcado que el 80% de sus ingresos procede de fuera del país. En cuanto a la estructura de Kongsberg Maritime y del grupo, el Estado noruego tendrá el control de las dos empresas con el 50,004% del capital en ambos casos.

«Me complace enormemente que el Gobierno noruego reconozca la importancia de mantener su participación en la empresa y espero que en el futuro se mantenga un diálogo activo y positivo», indicó asimismo Edvardsen. En este contexto, cabe recordar que a mediados del pasado noviembre Kongsberg Defence & Aerospace abrió una oficina en Madrid.