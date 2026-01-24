Google mantiene vivo el astillero Hijos de J. Barreras... desde el espacio

El de Hijos de J. Barreras era uno de los astilleros centenarios que se mantenían en pie en Vigo, junto con Cardama o Freire Shipyard —Factorías Vulcano había bajado ya la persiana, justo en el año de su centenario—, hasta el arranque de 2022. La calamitosa gestión de Cruise Yacht (The Ritz-Carlton Yacht Collection), que había seguido a la también malograda de los socios Emenasa-Albacora-Pemex, mandó a la compañía a liquidación y precipitó una rápida venta de la unidad productiva que, a la postre, dio más músculo al sector de mano de Grupo Armón.

Claro que, a vista de pájaro, la historia de Barreras no ha terminado y todo lo que vino después —traspaso de instalaciones, renovación íntegra de las mismas, continua firma de pedidos, estreno de la industria gallega en la eólica offshore— fue una ensoñación. Si uno se fía de las alas de Google Maps, la compañía continúa trabajando en la construcción de dos ferris para Havila Kystruten, porque la visión satelital de esta aplicación todavía exhibe los cascos de ambos barcos.

A la izquierda, los cascos del proyecto Havila de Barreras. A la derecha, proyectos de Grupo Armón en las mismas instalaciones / G. Maps / G. Earth

Si se cambia a la plataforma Google Earth, por contra, esas inmensas espinas de hierro han desaparecido y, felizmente, en la vieja Barreras se están ensamblando proyectos (estos sí) con final feliz. Google Maps muestra imágenes de satélite anteriores a 2022; las últimas disponibles de Google Earth, para esta zona de Vigo, son de marzo de 2025.

La metamorfosis a la que fueron sometidas las instalaciones a cargo de Armón, tanto en la superficie concesionada por el puerto como en los terrenos privados del astillero, es innegable y fácilmente apreciable con la misma contraposición de plataformas, pasando de Maps a Earth. En la primera, por ejemplo, todavía continúa en pie la enorme nave de Aucosa, que fue demolida y que eliminó la barrera constructiva que separaba la Armón de la curva de San Gregorio con la de Beiramar.

Instalaciones de Freire con Google Earth / G. Maps / G. Earth

En Construcciones Navales Paulino Freire esa contraposición queda patente en los proyectos en ejecución. En la versión más antigua de las imágenes de satélite prosigue con la construcción del superyate Renaissance, que fue entregado a finales de julio de 2023; en la más reciente ya se aprecian los avances en el denominado proyecto Incógnita, otro yate de más de 100 metros de eslora sometido a una fuerte salvaguarda de confidencialidad.

Otras compañías del sector no han protagonizado renovaciones o pedidos de relevancia que puedan ser comparables en esta línea del tiempo del gigante norteamericano.