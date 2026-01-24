Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Francia aborda un petrolero fantasma

El «Aframax» portaba crudo ruso y una «bandera falsa», según Macron

Intervención en alta mar de la Marina Nacional de Francia. | ARMADA FRANCESA

Intervención en alta mar de la Marina Nacional de Francia. | ARMADA FRANCESA

REDACCIÓN

Vigo

Efectivos de la Marina Nacional de Francia abordaron en alta mar este miércoles al petrolero Aframax Grinch, que surcaba el Mediterráneo occidental con cientos de toneladas de crudo ruso. La operación fue ordenada por el presidente galo, Emmanuel Macron, quien aseguró que el buque había sido sancionado previamente y portaba «bandera falsa».

«Estamos decididos a respetar el derecho internacional y garantizar la aplicación efectiva de las sanciones», afirmó el mandatario francés en su cuenta de X. «Las actividades de la ‘flota en la sombra’ contribuyen a financiar la guerra de agresión contra Ucrania», aseguró asimismo.

El Aframax Grinch fue construido en 2005 y tiene bandera de Comoras. Había cargado crudo en el puerto ruso de Múrmansk.

