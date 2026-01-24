Francia aborda un petrolero fantasma
El «Aframax» portaba crudo ruso y una «bandera falsa», según Macron
REDACCIÓN
Efectivos de la Marina Nacional de Francia abordaron en alta mar este miércoles al petrolero Aframax Grinch, que surcaba el Mediterráneo occidental con cientos de toneladas de crudo ruso. La operación fue ordenada por el presidente galo, Emmanuel Macron, quien aseguró que el buque había sido sancionado previamente y portaba «bandera falsa».
«Estamos decididos a respetar el derecho internacional y garantizar la aplicación efectiva de las sanciones», afirmó el mandatario francés en su cuenta de X. «Las actividades de la ‘flota en la sombra’ contribuyen a financiar la guerra de agresión contra Ucrania», aseguró asimismo.
El Aframax Grinch fue construido en 2005 y tiene bandera de Comoras. Había cargado crudo en el puerto ruso de Múrmansk.
- Prohibida la circulación de camiones por la A-52 entre Ourense y Ponteareas desde este viernes y hasta nuevo aviso ante la previsión de nevadas por Ingrid
- El fuerte viento zarandea Galicia: un avión de Iberia frustra el aterrizaje en Vigo y Santiago y regresa a Madrid
- Atasco kilométrico en la AP-9 tras el enésimo accidente en el túnel de A Madroa
- Suspendidas las clases y el transporte escolar en Ourense y prohibidos camiones en autovías y nacionales
- Los ingresos no voluntarios en residencias en Galicia aumentan un 8,5% en un año y alcanzan 6.789
- «La Agencia Tributaria hace muchos méritos para que se le vea como un enemigo»
- Transportes cerrará desde mañana el túnel de Candeán hacia Portugal por obras en la AP-9
- Los vigueses dejan a las mascotas fuera del Vitrasa: es la mejora menos reclamada para el bus en Vigo