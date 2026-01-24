El FMI avisa de que la IA será un «tsunami» para el empleo
agencias
El impacto de la inteligencia artificial (IA) sobre los mercados laborales puede representar «un tsunami» para el empleo por la rapidez de los avances y su efecto sobre la demanda de habilidades, los salarios y las oportunidades de contratación para los jóvenes, según advirtió este viernes la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.
«Esto es como un tsunami que golpea el mercado laboral», ha comentado la economista búlgara durante una charla en el marco del Foro Económico Mundial, compartida, entre otros, con Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE); y la directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala.
En este sentido, Georgieva ha señalado la transformación masiva de la demanda de habilidades como consecuencia de la inteligencia artificial, cuya implementación en los próximos años se espera que afecte al 60% de los empleos en las economías avanzadas, ya sea para mejorarlos, eliminarlos o transformarlos.
