Los supermercados advierten del riesgo de desabastecimiento en Galicia por los cortes de tráfico

La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) ha cargado esta mañana contra las restricciones de la DGT vigentes desde las 00.00 horas de este viernes en algunos accesos a Galicia, Cantabria y Asturias, donde se ha restringido la circulación de los vehículos de mercancías de más de 7.500 kilos «con una duración indeterminada» en función de la evolución de la borrasca Ingrid.

Para la patronal de Mercadona, Dia, Gadis o Froiz, la medida es «desproporcionada» y « precipitada», toda vez que «ha provocado un gran embolsamiento de camiones en diferentes puntos y dificultades de acceso a plataformas y tiendas en unas horas en las que no había nevado».

«Se ha tratado de una medida 'preventiva' sin precedentes que ha afectado al funcionamiento de las plataformas logísticas y ha generado un grandísimo problema para el transporte de alimentos y productos esenciales», ha señalado la entidad a través de un comunicado, en el que reclama que «se dé prioridad a la circulación segura de camiones con productos de primera necesidad, con el objetivo de garantizar el abastecimiento a los supermercados y autoservicios durante el fin de semana».

«Evitar situaciones innecesarias de acopio»

La asociación, que representa al 75% de la distribución alimentaria de España, solicita además a las autoridades que, en la medida de lo posible, se mantengan limpias las vías que puedan verse afectadas por la nieve. De igual modo, pide a la población «evitar situaciones innecesarias de acopio de alimentos en sus hogares», con el propósito de impedir episodios de escasez en los lineales.