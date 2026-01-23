Stellantis Vigo activa la adaptación de las líneas para fabricar la K9 «low-cost»

Stellantis Vigo firmó el año pasado su récord de producción. Fueron en total 559.427 coches, un 8% más, con las furgonetas K9 en el Sistema 2 como principal eje productivo y con el apoyo del revitalizado (a nivel comercial) Peugeot 2008 en el Sistema 1. Ambos modelos, que en el caso de los vehículos comerciales se producen en cinco marcas, continuarán copando las líneas este año, pero lo harán con novedades. En especial, las furgonetas. La factoría de Balaídos se encuentra en la fase de industrialización de la nueva versión low-cost, la K9 SCK, cuyas preseries se iniciarán en las próximas semanas de cara a su lanzamiento al mercado. Un hecho que podría suceder a finales de este mismo año.

La Smart Cost Killer (SCK, asesina de costes inteligente) nació para ofrecer una versión más económica, de entrada de mercado, de los modelos que produce Vigo. Como ha ido desvelando en exclusiva este periódico, se ensamblará bajo las mismas cuatro marcas del grupo —Peugeot, Opel, Citroën y Fiat, exceptuando así en un principio la de Toyota, que se produce por el acuerdo con el fabricante japonés— y dispondrá también de variantes eléctricas. Es, en definitiva, una K9 más barata con la que hacer frente a los competidores, en especial a las marcas chinas.

Durante los últimos meses —aunque con cierto retraso— el grupo ha ido asignando aquellos componentes que ahora serán más sencillos y con un coste menor. En parte, a proveedores del área (como es el caso de las plantas de Lear, o la de SMRC o la de OPmobility) o de lejos de Vigo, de países como China, Rumanía, Marruecos, Serbia o Portugal.

De esta forma, en estos momentos se está trabajando ya en la fase de industrialización, la adaptación de las líneas de montaje del Sistema 2 a los nuevos componentes, que afectan a una serie de elementos clave como asientos, parachoques, salpicaderos o diversas piezas plásticas y metálicas, entre otros. Es decir, insertar los ahorros logrados junto a los proveedores (apretando al máximo en precio) para producir unidades más económicas, si bien todavía falta alguna que otra asignación.

A partir de ello, Stellantis Vigo iniciará el proceso de ensamblaje de las llamadas «preseries», limitada a un número de vehículos que sirven para realizar los primeros test con las furgonetas, tanto de ensamblaje como de adaptación y funcionamiento de los componentes. El paso siguiente será el de la fabricación en masa de cara a la llegada al mercado de la SCK, cuyo nombre comercial dentro de la gama está por anunciar. Está previsto que las primeras unidades comercializables puedan llegar al mercado ya a finales de este año.

Una vez en los concesionarios, esta nueva versión de la K9 se convertirá en una de las principales armas de Stellantis para intentar hacer frente a la competencia y aumentar, más si cabe, su cuota de mercado. De hecho, la división Stellantis Pro One, que dirige Eric Laforge desde el 1 de enero, nació con la idea de expandir su hegemonía en Europa, donde la cuota se situó en el 29% el año pasado, y en el resto de regiones en las que opera. En el caso de África y Oriente Medio, por ejemplo, el plan pasa por la regionalización de la producción, como ya se hace con la Fiat Doblò en Argelia (enviada despiezada desde Vigo), en Túnez o en Turquía, donde Tofas fabrica los modelos medianos (las K0) y, desde el próximo septiembre, los pequeños (las K9).