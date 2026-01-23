La misión más cruda de ACSM: unos ojos para el «Villa de Pitanxo»

Las familias de los 21 fallecidos en el pesquero Villa de Pitanxo, naufragado en Terranova el 15 de febrero de 2022, solicitaron casi desde el primer momento que se bajara al pecio. Que en aquel punto del Atlántico, a más de 200 millas de la costa de Canadá, había respuestas para explicar la catástrofe. Pero no fue hasta un año después que el Gobierno licitó —por importe de 3 millones de euros, sin IVA— los trabajos de búsqueda, localización e inspección del pecio, que reposaba tumbado a babor a menos de 800 metros de profundidad. ACSM fue la empresa encargada de dar luz en aquella oscuridad.

Aquella misión, satisfecha plenamente, puso a la compañía de servicios offshore en medio de una agria disputa entre el juez instructor del caso, Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, y el Gobierno central. El magistrado llegó a reprobar la decisión del buque Ártabro de partir de Vigo sin su autorización, ya que había mandatado el embarque de más peritos. Las imágenes obtenidas del Pitanxo fueron claves para el informe definitivo de la Comisión de Investigacion de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim), considerado a su vez esencial por el Alto Tribunal para dar carpetazo a la instrucción.

Noticias relacionadas

ACSM utilizó, además del Ártabro —como barco nodriza, a bordo del que iban los peritos de parte y judiciales—, dos vehículos submarinos pilotados en remoto (ROV, remoted operated vehicle). El primero y principal fue elTriton XLX 35, capaz de bajar a hasta 4.000 metros de profundidad; el segundo, el Triton XL 41, hasta los 2.000.