La gallega UARX ayudará a poner en órbita un «minilaboratorio» de la primera empresa que envejeció botellas de vino en el espacio

La carrera de la industria aeroespacial por conocer un pedazo más del universo que nos rodea no tiene límites. Y con las investigaciones que se desarrollan más allá de la estratosfera ocurre lo mismo... si no que se lo pregunten a Space Cargo Unlimited. Esta startup con sede en Luxemburgo se coronó en 2019 como la primera empresa que experimentó con vino en el espacio, mediante su misión WISE (Wine In Space Experiment). La compañía lanzó varios centenares de tallos de cepas vinícolas y 12 botellas del prestigioso Petrus 2000 a la Estación Espacial Internacional (EEI), con el objetivo de estudiar el efecto de la microgravedad y la radiación espacial en el envejecimiento del vino y el crecimiento de las vides.

Ahora, siete años después, esta misma empresa ultima el envío al espacio de un minilaboratorio denominado BentoBox; una especie de caja inteligente en la que se pueden introducir plantas, medicinas u otros productos para comprobar su rendimiento a decenas de kilómetros de altura, permitiendo también fabricar en su interior distintos componentes. La firma integrará esta pequeña sala de ensayos en el vehículo Phoenix 2, de ATMOS Space, encargado de ponerla en órbita y devolverla a la Tierra una vez concluyan las pruebas. Este segundo artefacto llevará a cabo su travesía gracias al sistema de separación SAU&RON, de la gallega UARX Space, que será decisivo para que se despegue del cohete que lo transportará y realice este viaje de ida y vuelta.

Lanzamiento este año

La tecnología de la firma que dirigen Yanina Hallak y Andrés Villa desde Nigrán volará, junto al resto de dispositivos implicados en la misión, en un Falcon 9 de SpaceX, propiedad de Elon Musk. El lanzamiento tendrá lugar en el segundo semestre de 2026 en Estados Unidos y para la recuperación de la cápsula se ha designado un área cerca de las Azores, muy próxima a la isla lusa de Santa María.

El Phoenix 2 es un vehículo reutilizable de transferencia y retorno orbital (OTRV) que permite llevar a cabo proyectos de logística espacial integral. En el caso WISE, de Space Cargo Unlimited, las 12 botellas de vino que se enviaron al espacio en 2019 también regresaron a la Tierra, después de pasar más de un año en el espacio. El tinto de Burdeos volvió acompañado de 320 fragmentos de cepas de las variedades merlot y cabernet sauvignon y fue catado por un grupo de expertos tras 438 días. Todos los especialistas apreciaron «diferencias en color, aroma y sabor entre el vino espacial y el terrestre», pero confirmaron que el Petrus 2000 seguía siendo un gran vino. Una de estas piezas de colección salió a subasta valorada en un millón de euros.