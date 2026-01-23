Galicia lleva a Madrid su Oficina Económica para captar inversión

Madrid se convirtió ayer en la primera ciudad fuera de Galicia en acoger una sede de la Oficina Económica de Galicia, un nuevo instrumento de apoyo a la iniciativa empresarial que refuerza la proyección exterior de la comunidad. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, inauguró en la capital esta oficina, llamada a convertirse en un punto de referencia tanto para las empresas gallegas que operan en Madrid como para la captación de nuevos proyectos e inversiones.

Durante el acto, celebrado en las dependencias de la Casa de Galicia y acompañado por la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, el mandatario subrayó que esta apertura contribuirá a la expansión económica y comercial de la comunidad en un entorno especialmente estratégico. Madrid, recordó, concentra un importante número de compañías de origen gallego y reúne a algunos de los principales agentes económicos del país, lo que la convierte en un enclave clave para reforzar la presencia empresarial de Galicia.

La Oficina Económica de Galicia ofrece orientación permanente y personalizada para facilitar la puesta en marcha de nuevos proyectos, su ampliación o su proceso de internacionalización y ahora extienden fuera de la comunidad los servicios concebidos para mejorar la relación entre la administración y el tejido empresarial. La oficina trabajará para dar visibilidad al potencial económico de Galicia y atraer nuevas inversiones. Rueda puso en valor a Galicia como un destino atractivo para invertir.