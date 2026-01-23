Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La empresa que bajó al «Pitanxo» cambia de manos por casi 170 millones de euros

La compañía italiana Prysmian anuncia la transacción, tasada en más de seis veces ebitda | ACSM se creó en Vigo hace más de dos décadas

El buque de ACSM «Ártabro»

El buque de ACSM «Ártabro» / ACSM

Lara Graña

Lara Graña

Vigo

Operación de calado en el sector marítimo: la compañía italiana Prysmian acaba de anunciar la compra de la viguesa ACSM, especializada en servicios offshore y que fue la encargada de localizar e inspeccionar el pecio del Villa de Pitanxo, hundido en Terranova en febrero de 2022. La transacción está valorada en 169 millones de euros, equivalente a más de seis veces el ebitda del grupo gallego, y tiene en cuenta la compra del último barco adquirido por éste, el Génesis.

“Ártabro” y “Triton”, la misión de la esperanza para los 21 del Pitanxo

Marta G. Brea

«Unir fuerzas con un líder global como Prysmian nos permitirá fortalecer aún más nuestras capacidades, garantizando así que sigamos ofreciendo un valor excepcional a nuestros socios y clientes en todo el mundo», ha destacado en un comunicado el CEO de ACSM, José Cubeiro. La operación quedará consumada en febrero.

«Cuando el mundo piensa en cables submarinos, piensa en Prysmian, y esta adquisición supone un avance significativo», ha valorado, por su parte, el vicepresidente ejecutivo de Prysmian, Raúl Gil. ACSM facturó 62 millones de euros en el ejercicio 2024, el último del que se disponen datos consolidados.

