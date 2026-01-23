La empresa que bajó al «Pitanxo» cambia de manos por casi 170 millones de euros
La compañía italiana Prysmian anuncia la transacción, tasada en más de seis veces ebitda | ACSM se creó en Vigo hace más de dos décadas
Operación de calado en el sector marítimo: la compañía italiana Prysmian acaba de anunciar la compra de la viguesa ACSM, especializada en servicios offshore y que fue la encargada de localizar e inspeccionar el pecio del Villa de Pitanxo, hundido en Terranova en febrero de 2022. La transacción está valorada en 169 millones de euros, equivalente a más de seis veces el ebitda del grupo gallego, y tiene en cuenta la compra del último barco adquirido por éste, el Génesis.
Para ver este vídeo suscríbete a Faro de Vigo o inicia sesión si ya eres suscriptorSuscríbete
¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí
«Unir fuerzas con un líder global como Prysmian nos permitirá fortalecer aún más nuestras capacidades, garantizando así que sigamos ofreciendo un valor excepcional a nuestros socios y clientes en todo el mundo», ha destacado en un comunicado el CEO de ACSM, José Cubeiro. La operación quedará consumada en febrero.
«Cuando el mundo piensa en cables submarinos, piensa en Prysmian, y esta adquisición supone un avance significativo», ha valorado, por su parte, el vicepresidente ejecutivo de Prysmian, Raúl Gil. ACSM facturó 62 millones de euros en el ejercicio 2024, el último del que se disponen datos consolidados.
- Prohibida la circulación de camiones por la A-52 entre Ourense y Ponteareas desde este viernes y hasta nuevo aviso ante la previsión de nevadas por Ingrid
- El fuerte viento zarandea Galicia: un avión de Iberia frustra el aterrizaje en Vigo y Santiago y regresa a Madrid
- Atasco kilométrico en la AP-9 tras el enésimo accidente en el túnel de A Madroa
- Suspendidas las clases y el transporte escolar en Ourense y prohibidos camiones en autovías y nacionales
- Los ingresos no voluntarios en residencias en Galicia aumentan un 8,5% en un año y alcanzan 6.789
- «La Agencia Tributaria hace muchos méritos para que se le vea como un enemigo»
- Transportes cerrará desde mañana el túnel de Candeán hacia Portugal por obras en la AP-9
- Los vigueses dejan a las mascotas fuera del Vitrasa: es la mejora menos reclamada para el bus en Vigo