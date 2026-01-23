Empleo doméstico y construcción exprimen la contratación de fijos para retener personal en Galicia

El nuevo bum de la vivienda pilla a la construcción con el músculo a medio gas. Le falta fuerza. El sector "se encamina progresivamente hacia una falta de relevo generacional motivada por el estancamiento del número de trabajadores jóvenes y el incremento de una población cada vez más mayor", alerta la Fundación Laboral de la Construcción en su última memoria. No es un problema nuevo en el caso de Galicia. Como la población en general, el mercado laboral autonómico y particularmente algunas actividades que con el tiempo se han quedado fuera del radar de las preferencia de los jóvenes para trabajar, sufren un gravísimo déficit de efectivos. Pero preocupa que no haya atisbo de mejora a la vista. Todavía bajo los coletazos de la burbuja inmobiliaria, en 2008 la edad media de los empleados era 37,9 años. En 2024 escaló hasta los 45 años.

Hay casi 320.000 efectivos por encima de los 55 tras un alza anual del 14,6%. Entre los mayores de 65 años, alrededor de 126.000, el incremento fue de casi el 28%. Dos de cada diez de los ocupados actuales del sector se retirarán dentro de 10 años. La entidad formada por la patronal CNC y los sindicatos CC OO y UGT lanza un SOS: el envejecimiento se une a la escasez de mano de obra cualificada y "esta situación se agrava a medida que se produce la salida por jubilación de los trabajadores más veteranos".

Balones de oxígeno

La carpintería metálica, electricistas y operadores de grúa están incluidos en el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura para poder contratar a extranjeros en origen, es uno de los sectores que más tiran de los migrantes llegados al país y, además, exprime la contratación indefinida para retener trabajadores. De los más de 28.500 contratos que las empresas de la construcción hicieron en Galicia a lo largo de 2025, el 67% fueron fijos, según el balance que acaba de publicar el Instituto Galego de Estatística (IGE) con los datos suministrados por la Consellería de Emprego. Un porcentaje solo superado por el empleo doméstico, donde los indefinidos supusieron el 80,1% del total de nuevos puestos. Son los mismos sectores que lideraron la lucha contra la temporalidad en 2024.

Tres años después de la entrada en vigor de la reforma laboral, los contratos indefinidos en Galicia se mantienen por encima de los 200.000. Alcanzaron los 201.327 el pasado ejercicio, en niveles casi idénticos a los de 2024 (201.327). Otros 23.900 fueron inicialmente empleos temporales convertidos en fijos, un 6,6% menos. Entre ambas modalidades sumaron 225.213, el 30,6% del total de contratos (735.687). La proporción de indefinidos merma ligeramente en comparación con 2024, cuando se situó en el 31,3%. Se siguen notando los efectos de acuerdo entre el Ministerio de Trabajo, las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos CC OO y UGT para impulsar los fijos como contrato de referencia y atacar el problema de la elevada temporalidad en el mercado laboral español. Antes, su cuota no llegaba ni al 10%.

Resto de sectores

La hostelería lideró los contratos en volumen, alrededor de 142.000, pero los indefinidos se quedaron por debajo del 40% de este total. Le sigue la industria manufacturera con 100.000 contratos y una tasa de fijos del 22,7%. En comercio y talleres (94.200) rondaron el 30%; el 24,4% en transporte y almacenamiento (65.000 en total); el 24,7% en actividades administrativas y auxiliares (63.400); el 21,9% en sanidad y servicios sociales (43.800); y el 29,6% en educación (24.900).

Agricultura, ganadería y pesca figuran entre las actividades con mayor peso de los contratos fijos: cerca del 52% de los 23.200 firmados durante el año. Todo lo contrario que información y comunicaciones, con 22.800 contratos, solo el 19,7% con carácter indefinido. En actividades profesionales, científicas y técnicas (19.700) superaron el 44%; rozaron el 30% en otros servicios (14.400); el 12% en administración pública y defensa (10.700); el 15% en suministro de agua, saneamiento y residuos (5.200); el 31,6% en finanzas y seguros (3.900); el 57,5% en actividades inmobiliarias (997); el 35,8% en suministro de electricidad y gas (408); y el 58,9% en las industrias extractivas (377).

Otros contratos

La mayor incidencia de indefinidos se da entre los trabajadores sin estudios. De los 15.800 contratos firmados por empleados sin formación, los fijos alcanzaron el 43%. El porcentaje en los de estudios primarios, con 186.400 contratos en total, fue del 36,6%; el 27,2% en personal con estudios secundarios (415.341); y el 30,8% entre los que tienen estudios superiores (116.861).

Noticias relacionadas

Los contratos eventuales por circunstancias de la producción aumentaron el 1%, hasta cerca de 384.000. Los de interinidad crecieron el 3,5% (69.200). Los de prácticas bajaron el 7% (2.511); y los de prácticas se desplomaron el 64% (1.137). Seis de cada diez contratos formalizados en Galicia en 2025 eran a jornada completo, el 0,1% menos que el ejercicio anterior. A tiempo parcial se incrementaron el 5,2% (248.146); y los fijos discontinuos rondaron los 48.800 tras un alza del 0,4%.