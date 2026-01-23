ACSM entra en la élite de las mayores operaciones de venta de una empresa gallega: 169 millones

En la cúspide de grandes operaciones de compraventa (M&A, mergers and acquisitions) protagonizadas por empresas gallegas hay una tupida representación de sociedades de carácter industrial, pese a las abultadas transacciones a las que está acostumbrado el sector financiero —Banesco/Etcheverría por Novagalicia Banco— o el de telecomunicaciones —Euskaltel por R Cable—. En esa élite permanece por méritos propios Grupo Iberconsa, y por doble motivo: el private equity Portobello entró en la pesquera tras valorarla en 150 millones de euros, primero, y la norteamericana Platinum la adquirió por otros 550, después.

Ahora, y con permiso de la proveedora de automoción Aludec —CIE Automotive puso encima de la mesa 200 millones de euros—, acaba de irrumpir en este club la viguesa ACSM, especializada en servicios marítimos offshore. El conglomerado italiano Prysmian, que solo entre enero y septiembre de 2025 facturó más de 5.000 millones de euros, anunció este viernes la compra por 169 millones de euros. Es un importe que supera al de los acuerdos de Druni por Perfumerías Arenal, Domusvi por Geriatros o Viza Automoción con la canadiense Magna.

Este de ACSM se trata de un negocio de enorme calado no solo para el ecosistema empresarial local, sino también para el conjunto de actividades submarinas estratégicas a escala española y comunitaria. La viguesa, dirigida por el siempre inquieto José Cubeiro (es el CEO), está participando en la conexión del sistema eléctrico ceutí con la península, por ejemplo, y acaba de ganar el contrato de la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA) valorado en 20 millones de euros para la localización e inspección de pecios en aguas europeas. Un encargo de cuatro años que, por cierto, es prorrogable.

La tasación

La enorme proyección de la compañía gallega, y su salud financiera, explican el notable montante del traspaso: Prysmian ha valorado la operación —valor de la empresa, enterprise value— en 6,6 veces ebitda, que es un umbral elevado para las transacciones que se están firmando en la actualidad. En el ejercicio 2024 ACSM facturó 62 millones de euros, un 50% más que el año anterior. A falta de conocer las cifras cerradas de 2025, la previsión del equipo de Cubeiro pasaba por rebasar ampliamente los 75 millones. La operativa de la firma viguesa se ha extendido ya a 60 países con más de 350 empleados.

«El crecimiento de ACSM se ha basado en nuestro firme compromiso con la excelencia operativa, la experiencia de nuestros equipos y una flota de buques de última generación que nos permite ofrecer servicios submarinos de alta fiabilidad. Unir fuerzas con un líder global como Prysmian nos permitirá fortalecer aún más estas capacidades, garantizando así que sigamos ofreciendo un valor excepcional a nuestros socios y clientes en todo el mundo», ha destacado Cubeiro en un comunicado. La flota de ACSM está compuesta ahora por tres unidades: Nautilus, Ártabro —fue el encargado de la misión de localización e inspección del Villa de Pitanxo— y Génesis, adquirido hace escasos meses. Este último fue valorado para esta operación en 24 millones de euros. A estos activos hay que sumar el cumplido catálogo de vehículos submarinos operados en remoto (ROV): el último, un modelo Perry Triton XLX EVO II, de 5.300 kilos, es capaz de operar a 3.000 metros de profundidad.

«Cuando el mundo piensa en cables submarinos, piensa en Prysmian, y esta adquisición supone un avance significativo», ha enfatizado Raúl Gil, uno de los vicepresidentes ejecutivos del grupo comprador. «Nos beneficiamos de la experiencia de más de 350 trabajadores expertos y tres buques especializados, a la vez que reforzamos nuestra oferta como proveedor integral para nuestros clientes». La operación se cerrará en febrero.