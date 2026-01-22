Urovesa gana peso en el rearme español pese al fuerte dominio de Indra y Airbus

En plena fiebre inversora en materia de seguridad y defensa en España y Europa, la compostelana Urovesa, presidida por Justo Sierra y con más de cuatro décadas de colaboración con el Ministerio de Defensa, se sitúa entre los adjudicatarios relevantes del rearme español tras lograr en 2025 contratos por más de 420 millones de euros, según el informe Rearme 2025 del Observatorio de Seguridad Nacional de Opina 360.

En un ejercicio récord en el que el Gobierno repartió 31.793 millones de euros, el 70,8% del volumen se concentró en Indra y Airbus, tanto en solitario como en UTE con otros socios. Las mayores adjudicaciones en solitario correspondieron a Airbus (8.107,6 millones; 25,5% del total), Navantia (5.812,2 millones; 18,3%) e Indra (5.667,4 millones; 17,8%). Urovesa se sitúa como el primer adjudicatario fuera de este núcleo, con un contrato de 321 millones para vehículos de exploración y reconocimiento terrestre, reforzando la presencia gallega en el nuevo mapa del rearme español.

El contexto es excepcional. Según El Economista, el volumen adjudicado en 2025 multiplica por más de ocho el del año anterior y supera todo el gasto acumulado entre 2018 y 2024, impulsado por la necesidad de cumplir los compromisos con la OTAN y la Unión Europea, que obligan a elevar el gasto en defensa hasta el 2,1% del PIB. El informe subraya que el 99,4% del importe fue adjudicado a empresas españolas o filiales con sede fiscal en España, consolidando un tejido industrial estratégico nacional.

Urovesa prevé entregar en 2026 los primeros prototipos del vehículo blindado VERT, desarrollado para el Ejército español dentro del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa y el Plan de Modernización. Con una línea de crédito de 132 millones, el VERT se basa en la plataforma Vamtac ST5, equipada con sistemas avanzados de observación, comunicaciones y obtención de información táctica, y la producción a gran escala arrancará entre 2029 y 2030.