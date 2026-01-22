La turca Tofaş proyecta para septiembre el inicio de producción de las furgonetas K9

La compañía turca Tofas, joint venture formada entre Stellantis y el conglomerado Koç Holding, iniciará la producción de las furgonetas K9 a partir de septiembre de este año. Tras oficializar en septiembre la fabricación de los vehículos comerciales ligero desarrollados por Stellantis Vigo, adelantada por FARO, el CEO de la empresa turca, Cengiz Eroldu, ha señalado en su país que la fabricación en la planta de la localidad de Bursa comenzará en septiembre.

En una entrevista con el medio local Ekonomim, Eroldu explicó que «Tofaş se encuentra en una transformación en 2025» con la introducción de las furgonetas K0, las medianas del grupo Stellantis, y con el aumento de la vida de fábrica del modelo Fiat Tipo/Egea (durante seis meses). «Comenzamos a invertir en el modelo K0 en 2024. En 2025, lanzamos una inversión para producir cuatro modelos K9», recordó sobre los 256 millones de euros invertidos en la industrialización.

Así, el CEO señaló que está previsto comenzar el ensamblaje de las K9 «alrededor de septiembre» con la fabricación de los modelos Fiat Doblo y Peugeot Rifter. «Nuestro objetivo es incorporar un proyecto de turismos junto con los modelos K0 y K9», añadió Eroldu sobre el futuro de Tofaş, que de esta forma sería similar a la de Stellantis Vigo.

Noticias relacionadas

La proyección es la planta turca produzca las K9 «en la región, para la región», según asegura el jefe para el área de África y Oriente Medio, Samir Cherfan. La capacidad de producción anual se sitúa en las 150.000 unidades solo para este modelo.