Más de la mitad de los coches ya no pagan impuesto de matriculación: la clave para evitar la tasa

En el año 2020, según las cifras de la Agencia Tributaria, siete de cada diez coches matriculados en Galicia quedaron exentos de pagar el impuesto de matriculación. No obstante, ese porcentaje se redujo los ejercicios siguientes, hasta el 42,6% de 2023, pese a que este gravamen va vinculado a las emisiones de CO2 y a que los vehículos son cada vez más verdes. La explicación radica en la entrada en vigor de la normativa de emisiones WLTP (Procedimiento Mundial Armonizado para el Ensayo de Vehículos Ligeros, World Harmonized Light-duty Vehicle Test Procedure, por sus siglas en inglés), en 2021, que supuso un endurecimiento de los exámenes. Esto es, coches que antes habrían quedado exentos de pagar la tasa pasaron a tener que abonarla al superar los 120 gramos de CO2 por kilómetro. Y no solo eso: la polémica WLTP —hubo una moratoria de seis meses, pero entró en escena al completo a partir de julio de aquel 2021— supuso un sobrecoste de hasta 1.000 euros por turismo.

Evolución de las matriculaciones en Galicia / Hugo Barreiro

¿En qué consiste la WLTP? Antes de su implantación, los nuevos turismos se comercializaban en toda Europa bajo la normativa de emisiones NEDC (New European Driving Cycle). Los coches eran sometidos a ensayos en un banco de pruebas, se realizaban las mediciones durante 11 kilómetros y a una velocidad media de 34 kilómetros por hora. Era un examen determinante: si arrojaba un resultado inferior a los 120 gramos de CO2, el vehículo quedaba exento de pagar el impuesto de matriculación. Pero el NEDC fue sustituido por la normativa WLTP : e n vez de en un banco de pruebas, con este estándar los coches quedaron sometidos a otro tipo de examen, en un trayecto de hasta 40 kilómetros en un entorno real, a más velocidad media. ¿El resultado? Muy pocos turismos se librarían ya de pagar el impuesto.

La situación se ha reconducido ahora y casi el 57% de los vehículos matriculados en el ejercicio 2025 no tuvieron que asumir el desembolso de este tributo, que rondó de media los 609 euros. Se produjo una notabilísima reducción de las emisiones medias por coche, de 118 gramos por kilómetro a los 108, la más baja de las registradas en la serie histórica. La penetración de vehículos híbridos, la mejora de los sistemas de propulsión y la mayor prevalencia de los modelos eléctricos explican este nuevo escenario. Pese a que cae la cifra de coches que pagan el impuesto, las arcas públicas no sufrieron un golpe de relevancia gracias a la mejora del mercado: la recaudación fue de 23,36 millones de euros, casi un 8% por debajo del año anterior.