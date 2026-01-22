Microsoft apuesta por centros de datos que no consumen agua para su refrigeración

La inteligencia artificial seguirá acaparando el protagonismo tecnológico durante este 2026. Además de potenciar la productividad de las empresas, la IA también está impulsando el crecimiento económico global. Lo cierto es que sin el apoyo de la nube nada de ello sería posible. Los centros de datos son la base que impulsa tanto la Inteligencia Artificial como los servicios en la nube. Microsoft es una de las compañías tecnológicas que está liderando este sector. La compañía no ha dejado de aumentar su capacidad en la nube para ofrecer mejores servicios a sus clientes. Solo entre 2023 y 2027, incrementará un 40% su infraestructura en la nube dentro de Europa y para finales de 2026, contará con operaciones en más de 200 centros de datos repartidos por todo el continente.

En paralelo, la compañía avanza con una estrategia de sostenibilidad muy ambiciosa, cuyo objetivo es situar el impacto medioambiental en el centro de sus decisiones. Microsoft aspira a ser negativa en términos de emisión de carbono, positiva en el uso del agua y generar cero residuos antes de 2030.

Devolver agua al ecosistema

Los centros de datos son fundamentales para el mundo digital, pero también requieren recursos naturales como el agua. Aunque no se puede fabricar, el agua sí puede devolverse al entorno, contribuyendo activamente a la sostenibilidad hídrica. Ese es el propósito de Microsoft: convertirse en una empresa positiva en agua para 2030. Para lograrlo, está impulsando la construcción de nuevos centros de datos con soluciones innovadoras y adaptando y modernizando las instalaciones ya existentes con el objetivo de reducir el consumo de agua de estas infraestructuras.

La buena noticia es que el sector tecnológico ya ha desarrollado innovaciones para afrontar los retos medioambientales ligados a la operación de los centros de datos. Ahora toca dar un paso adelante, aprovechar estas tecnologías y adoptar medidas adicionales para reducir el consumo de agua. Microsoft lo tiene claro. En toda su red de centros de datos, se ha marcado el objetivo de mejorar en un 40% la eficiencia en el uso del agua para 2030. “Estamos optimizando el consumo para refrigeración y ajustando el equilibrio entre sistemas basados en agua y en aire según las condiciones ambientales. Además, hemos diseñado un nuevo modelo de centro de datos para IA que utiliza un circuito cerrado. Este sistema recircula continuamente el líquido refrigerante, lo que permite reducir drásticamente el uso de agua.” explica Brad Smith, presidente de Microsoft.

Por ejemplo, Microsoft implementará en los centros de datos que va a construir en Aragón un nuevo diseño que apenas utiliza agua para su refrigeración. Mediante la implantación de soluciones de refrigeración al nivel de los propios chips, este nuevo diseño garantiza un control preciso de la temperatura sin depender de la evaporación del agua. Estas nuevas tecnologías de refrigeración líquida recirculan el agua a través de un circuito cerrado para reducir el consumo de agua. Algo especialmente importante en un país como España, que debido al cambio climático deberá afrontar periodos más largos de sequía. Microsoft estima un uso inicial de 27.717 metros cúbicos de agua el primer año para llenar el circuito de refrigeración de sus centros de datos ubicados en Aragón y un consumo de agua industrial a partir del segundo año de 3.975 metros cúbicos, equivalente al consumo anual de agua de menos de 100 personas.

Gestión responsable del agua

Microsoft ha dado el primer paso hacia la eficiencia hídrica con la implantación de un sistema de refrigeración en circuito cerrado. Pero su compromiso va más allá. La compañía combina acciones para reducir el consumo con inversiones en proyectos de recuperación de agua, con el objetivo de proteger las distintas cuencas hidrográficas. Esta estrategia se concibe como una forma de contribuir a la restauración y protección de los recursos hídricos en las zonas donde Microsoft opera, reforzando su compromiso con la sostenibilidad y la gestión responsable del agua.

En España, por ejemplo, la compañía trabaja junto a entidades locales en dos proyectos que buscan reducir el consumo de agua. El primero se desarrolla en Zaragoza, donde siete explotaciones agrícolas iniciaron en marzo de 2025 un plan innovador para mejorar el riego y evitar el desperdicio. En 740 hectáreas, los agricultores aplican sensores y soluciones basadas en Inteligencia Artificial que permiten suministrar agua únicamente cuando y donde es necesaria. Con ello, se espera ahorrar 100.000 metros cúbicos al año para 2027. Además, el proyecto incluye formación específica para que más profesionales del sector adopten estas tecnologías, logrando así un doble beneficio: conservar agua y aumentar la productividad.

La segunda iniciativa aborda un problema crítico: las fugas que provocan la pérdida de hasta un 25% del agua potable en los 275.000 kilómetros de tuberías de la red de distribución. Para combatirlo, se utiliza Nautilus, una esfera inteligente que recorre el interior de las conducciones detectando escapes. Gracias a esta tecnología, las reparaciones son más rápidas y efectivas, evitando la pérdida de un recurso tan esencial.

Uso de energías renovables

Otra de las acciones que Microsoft está llevando a cabo para alcanzar los objetivos de sostenibilidad de sus centros de datos y de sus servicios cloud e IA es el uso de energías renovables. Microsoft es ya uno de los mayores compradores corporativos de electricidad libre de carbono en el mundo. La compañía ha contratado más de 34 GW de energía renovable en 24 países, 18 veces más que en el 2020. Por ejemplo, ha firmado con Repsol seis acuerdos de compra de energía renovable por 230MW vinculados a plantas eólicas y solares en España.

Para apoyar el suministro del campus de centros de datos de Aragón, Microsoft colaborará con Zelestra, compañía global de energías renovables, y con ECODES para impulsar la inversión social y medioambiental en la región. A través de un acuerdo de compra de energía a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés), Microsoft adquirirá la energía limpia generada por los proyectos solares Escatrón II y Fuendetodos II de Zelestra en Zaragoza, Aragón, que se encuentran actualmente en construcción. Los proyectos tendrán una capacidad total de 95,7 MWac.

Como parte del acuerdo, la organización sin ánimo de lucro ECODES, con sede en Aragón, recibirá financiación para implementar programas de impacto directo en la región y liderar actividades de concesión de subvenciones para apoyar iniciativas de sostenibilidad dirigidas por la comunidad, en particular con y para comunidades vulnerables. Los fondos se destinarán para ampliar el acceso a infraestructuras sostenibles y entornos saludables, promover la inclusión económica y desarrollar la capacidad de recursos de las organizaciones que prestan servicios a la comunidad y que apoyan a las poblaciones locales.

“A medida que Microsoft aumenta su presencia en Aragón, nos comprometemos a promover la prosperidad, el bienestar y la sostenibilidad de la comunidad. Esta colaboración con Zelestra y ECODES es una parte importante para cumplir este compromiso y garantizar que alcanzamos nuestros objetivos de energía limpia de una forma que aporte beneficios duraderos a la región”, indica Eoin Doherty, Vice President, EMEA Regional Leader, Cloud Operations + Innovation de Microsoft.

La apuesta de Microsoft por una infraestructura digital más eficiente, limpia y equilibrada marca un punto de inflexión en la forma de concebir los centros de datos. La Región Cloud de Aragón no solo impulsará la transformación digital y la adopción de la IA en España y en Europa, sino que lo hará con un compromiso firme hacia el entorno y las comunidades que la acogen. Con innovaciones que reducen drásticamente el uso de agua, inversiones en energías renovables y alianzas que generan valor social y medioambiental, Microsoft demuestra que es posible escalar la nube sin aumentar la huella ecológica. Un modelo que anticipa el futuro del sector y que sitúa a Aragón en el mapa global de la sostenibilidad tecnológica.