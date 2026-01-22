GKN Vigo presenta su ERE para 75 personas tras facturar 20 millones menos

Solo el año pasado, 250 trabajadores del sector de la automoción del área de Vigo perdieron su empleo por la aplicación de expedientes de regulación de empleo (ERE) en sus centros de trabajo. Estos ajustes se dieron en proveedores como Magna (18 salidas), Akwel (79), Stellantis Vigo (56, voluntarias) o el propio Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG), el último conocido y que afecta a 96 personas.

Galicia, donde la planta de Balaídos se consolida como la más productiva del país (precisamente acabar de batir su récord con 559.427 coches), no ha logrado esquivar la crisis de una industria agobiada por la lenta transición al vehículo eléctrico, las normativas, la guerra arancelaria o la invasión de las marcas chinas. Y GKN Driveline Vigo es la última damnificada. El proveedor, segundo por volumen de empleo tras BorgWarner, anunció este miércoles un ERE para un máximo de 75 personas motivado por «una menor demanda» de sus productos. Una caída que ha supuesto un descenso en la facturación de 20 millones de euros frente a lo proyectado y que cuenta con seguir bajando al cierre de 2026.

La británica GKN Automotive es propiedad del grupo Dowlais, empresa surgida oficialmente en 2023 tras escindirse de Melrose Industries. El proveedor, uno de los más reconocidos a nivel mundial, se encuentra en un momento de transición, tanto a nivel de la propia compañía como en el caso concreto de la planta de Vigo. En lo que respecta a la empresa, porque está en la recta final del proceso de fusión con la norteamericana American Axle & Manufacturing Holdings (AAM), que dará origen a un gigante de la automoción; sobre la factoría olívica, porque se encuentra entre proyectos, pendiente de iniciar en los próximos meses el megacontrato conseguido ya hace tres años con Volkswagen, con carga de trabajo hasta 2035.

Según trasladó la dirección a los trabajadores antes de finalizar el pasado curso, la situación de GKN Driveline Vigo no es la mejor ahora mismo. La factoría de Balaídos, que se dedica a la producción de juntas y transmisiones, sufrió problemas de calidad con diversos clientes (trabaja para Renault, Mercedes, Fiat o Ford) y tiene un exceso de capacidad.

Con todo, cerró el curso con unas ventas por valor de 205,8 millones de euros, 20 millones menos de lo presupuestado y lejos de los 250 millones alcanzados en 2023, récord en el año en el que celebró el 50 aniversario la de histórica instalación.

Y si las cosas no fueron bien en 2025, no apuntan a mejorar este año. Desde la dirección trasladaron a la plantilla que existe «cierto riesgo» de quedar por debajo de los 200 millones de euros, con una proyección situada en los 195 millones. Y eso pese a que precisamente a partir de marzo comenzarán los trabajos para producir componentes del proyecto logrado con Volkswagen. La planta ya ha estado produciendo las muestras iniciales para el cliente y está previsto que sea en verano cuando alcance velocidad de crucero.

Ante toda esta situación, la dirección ha decidido aligerar la plantilla con un ERE para 75 personas, lo que supondría cercenar un 10% de los 725 puestos de trabajo que tiene. El próximo jueves 29 tendrá lugar la primera reunión para la negociación, que deja en suspenso las conversaciones que actualmente mantenían trabajadores y empresa por el nuevo convenio colectivo (ya hubo cuatro encuentros).

Según indicaron ayer desde la firma, la decisión de reducir plantilla en Balaídos se debe a la «reducción de la demanda» de sus principales productos y que proyectan que los volúmenes futuros «se mantendrán bajos», en consonancia con lo informado a finales del año pasado a los trabajadores, a los que ahora agradece «la responsabilidad y profesionalidad» en estos momentos.