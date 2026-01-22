Las ventas de gasolina marcan récord a las puertas del «tasazo» al diésel

La gasolina 95 y el diésel tienen una fiscalidad distinta en España en cuanto a la aplicación del Impuesto Especial de los Hidrocarburos (IEH): el primer carburante está gravado con poco más de 0,47 euros por litro, mientras que el segundo acaricia los 0,38 euros. Este trato de favor respecto al gasóleo no ha impedido en absoluto su derrumbe en el conjunto de las nuevas matriculaciones, cercado por las restricciones en el acceso a grandes núcleos de población, los distintos anuncios de Bruselas —con mayor o menor concreción— para su erradicación de las carreteras o la proliferación de los modelos híbridos enchufables. A cierre de 2024, por ejemplo, apenas el 16% de los vehículos registrados en Galicia fueron diésel, de acuerdo a los datos oficiales de la Agencia Tributaria.

Aunque el grueso de los coches dedicados al transporte y la logística utilizan gasóleo —singularmente, los camiones de gran tonelaje—, y a que el parque móvil en la comunidad esté envejecido y también dependa en su mayoría de este tipo de carburante, el avance de la gasolina de 95 octanos es imparable. En el periodo computado entre enero y noviembre y según las cifras de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), su consumo alcanzó las 300.000 toneladas, una cifra nunca vista en toda la serie histórica disponible, que arranca en el año 1997. Equivale a un crecimiento interanual superior al 11,6%, tres veces superior al del gasóleo (3,8%).

Este acelerón de la gasolina se produce en paralelo a la próxima entrada en vigor de la subida de los impuestos al diésel, ya comprometida con la Comisión Europea. Será un tasazo sin paliativos porque se ejecutará una equiparación en el IEH, de modo que los gravámenes de ambos tipos de carburante sean los mismos. En números: el litro de gasóleo subirá en 0,09369 euros (9,3 céntimos) por litro, a lo que hay que aplicar el IVA del 21%. El resultado será un alza, en definitiva, de más de 11 céntimos. Para un depósito de 55 litros, su recarga completa en una estación de servicio supondrá un coste adicional de 6,15 euros.

La ejecución

Todavía no hay fecha para su aplicación, aunque el Gobierno está decidido a hacerlo. «La subida del tipo impositivo del gasóleo en el Impuesto sobre Hidrocarburos se encuentra dentro de las prioridades y objetivos perseguidos en materia medioambiental, siendo uno de los hitos del Plan de Recuperación de la Unión Europea», ha explicado el Ejecutivo en una respuesta por escrito a diputados populares. En otra iniciativa registrada en la Cámara baja, esta vez por Vox y respondida el mes pasado, abundó que «se justifica porque se permitiría ajustar mejor los precios de los combustibles a sus costes medioambientales reales para la sociedad (internalizar el efecto externo contaminante), y se podría incentivar la transición a vehículos más limpios».

Ahora bien, el Gobierno necesita de una mayoría parlamentaria para llevarlo a cabo y de la que en absoluto puede presumir; el Parlamento ya tumbó esta medida. «El Gobierno y la Comisión continúan trabajando para lograr su plena validación dentro del plazo previsto en la normativa». Madrid ha incidido, en todo caso, que ni el gasóleo de uso profesional ni el bonificado —como el que utiliza la flota pesquera— no sufriría ninguna variación.

En lo que va de mes el litro de gasóleo, por otra parte, ha experimentado una subida significativa, de más del 1,62%: el promedio marcado este miércoles en las estaciones de servicio gallegas se situó en los 1,442 euros, frente a los 1,41 euros que marcó en diciembre. La gasolina 95 está en los 1,468 euros el litro, como muestran los datos del Ministerio para la Transición Ecológica.