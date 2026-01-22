Benteler firma el nuevo convenio con la plantilla del área de Vigo
El nuevo texto, para cuatro años, se acordó tras el proceso de mediación en el AGA del año pasado
La dirección del proveedor de automoción Benteler y la representación de los trabajadores que tiene en el área de Vigo (con plantas en Valladares y en Mos) firmaron el nuevo convenio colectivo, acordado tras acudir al AGA (Acuerdo Interprofesional Gallego sobre Procedimientos Extrajudiciales de Solución de Conflictos de Trabajo). La rúbrica tuvo lugar el viernes de la semana pasada, pese a que el acuerdo se alcanzó ya a finales de noviembre.
El texto acordado, que aplicará durante cuatro años, de 2025 a 2028. Además de una reducción de 16 horas de trabajo, incluye subidas vinculadas al IPC para los dos primeros años y para los dos siguientes, aunque con un mínimo del 3%.
La firma coincide con la producción de las primeras piezas en la factoría que la compañía está finalizando en Marruecos y que cuenta precisamente con trabajadores gallegos para su arranque.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere Mabel Montes, histórica periodista de la TVG
- A la venta el chalé con piscina que corona la playa más bonita de Galicia (con permiso de Rodas): precio y fotos
- Acuerdo histórico en Educación: los interinos no tendrán que presentarse a las oposiciones para seguir en las listas
- Al menos cinco empresas se interesan por el contrato del bus en Vigo y visitan las instalaciones de Vitrasa
- La estafa de Shein llega a Vigo: cargos en la cuenta de 21 euros
- Una borrasca procedente de Irlanda batirá Vigo mañana... y lo que queda de semana
- Nuevo millonario en Vigo gracias a un boleto del Euromillones sellado en un bar de la calle Lorient
- El 80% de los viajes en Vigo a la universidad, Cunqueiro y el aeropuerto de Peinador son en coche