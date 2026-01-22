Benteler firma el nuevo convenio con la plantilla del área de Vigo

La dirección del proveedor de automoción Benteler y la representación de los trabajadores que tiene en el área de Vigo (con plantas en Valladares y en Mos) firmaron el nuevo convenio colectivo, acordado tras acudir al AGA (Acuerdo Interprofesional Gallego sobre Procedimientos Extrajudiciales de Solución de Conflictos de Trabajo). La rúbrica tuvo lugar el viernes de la semana pasada, pese a que el acuerdo se alcanzó ya a finales de noviembre.

El texto acordado, que aplicará durante cuatro años, de 2025 a 2028. Además de una reducción de 16 horas de trabajo, incluye subidas vinculadas al IPC para los dos primeros años y para los dos siguientes, aunque con un mínimo del 3%.

Noticias relacionadas

La firma coincide con la producción de las primeras piezas en la factoría que la compañía está finalizando en Marruecos y que cuenta precisamente con trabajadores gallegos para su arranque.