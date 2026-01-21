La Xunta reitera que no aprobará el proyecto de Altri sin enganche a la red eléctrica
La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, espera que la resolución sobre Altri «no tarde mucho», pero ha reiterado que «no pueden dar la autorización ambiental integrada de algo si falta un elemento fundamental como es la electricidad». «Yo creo que por primera vez en la historia se da que una empresa que presenta su proyecto, que tiene una declaración de impacto ambiental (DIA) favorable, no tiene donde enganchar la luz. Y por lo tanto si no tienen donde enganchar la luz esto ya es un problema ajeno a la Consellería», señaló ayer a preguntas de los periodistas.
Una de las alegaciones de la Xunta a la planificación de las infraestructuras eléctricas del Gobierno central fue el acceso de la macroplanta que la firma portuguesa quiere construir en Palas de Rei para fabricar fibras textiles a partir de celulosa. Con respecto a la autorización ambiental integrada, competencia de la Xunta, la conselleira recordó que «debe velar porque se pueda desarrollar la actividad, que no sea altamente contaminante y que cumpla con todas las exigencias desde el punto de vista legislativo». «Por lo tanto, es difícil, por no decir imposible, darla al faltar algo clave, que venía desarrollado en el proyecto en si, como es la luz», afirmó.
