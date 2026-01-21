Los productos gallegos que plantan cara a Trump: estos son los sectores que más exportan a EE UU

Desde que el 2 de abril del año pasado Donald Trump anunciase sus famosos aranceles a las exportaciones de medio mundo hacia su país, la economía mundial ha transitado por una guerra comercial que ya se nota en el negocio exterior de Galicia. Lejos y que todavía podría recrudecerse con la amenaza de Trump de extenderlos si no logra su objetivo de quedarse con Groenlandia.

Las exportaciones de las empresas de la comunidad se alejan de la cascada de récords que llevan en los últimos años. En noviembre, las ventas a otros países menguaron el 9,6%, hasta los 2.521 millones de euros, arrastrando al acumulado de los once primeros meses de 2025 a números rojos con un recorte del 0,2%. El saldo a la espera de los datos de diciembre rondó los 28.500 millones de euros.

En el caso concreto de EE UU, las exportaciones se desplomaron el 24%. La partida se situó alrededor de los 490 millones de euros, frente a los 645 millones del mismo periodo de 2024, según el balance publicado ayer por la Secretaría de Estado de Comercio. La evolución, sin embargo, está siendo muy desigual por sectores y muchos de los que entraron en pánico cuando se anunciaron los aranceles porque el país es un mercado relevante por cantidad o calidad del cliente, resisten la situación.

Los productos gallegos que resisten los aranceles

Las ventas de la conserva gallega en EE UU rebasaron los 47 millones de euros, casi un 25% más. Las de bebidas subieron el 8,9% y el 7% en el vino (21,1 millones). Los productos farmacéuticos alcanzan los 47,2 millones de euros tras un alza del 37%; el 2,1% crecieron las exportaciones de aceites esenciales y perfumería (10 millones); el 11% las de la madera (25,9 millones); el 38% las de papel (4,1 millones); el 115% en aluminio (22,7 millones); el 11,6% entre los aparatos y material eléctrico (15,5 millones); el 2,3% la ropa, excepto de punto (7,1 millones); y por encima del 1% el mobiliario (18,9 millones).

Los productos de Galicia que salen perdiendo

Otra parte del made in Galicia sí se resiente en pleno envite comercial. El grupo denominado «otros productos químicos», básicamente insecticidas, cae el 53%, con 17 millones de euros. La ropa de punto retrocede el 7,8% (7,8 millones); el 57% la fundición, hiero y acero (4,6 millones) y el 14% sus manufacturas (10,7 millones); el 15% las máquinas y aparatos mecánicos (54,4 millones); y el 16% la automoción (40,8 millones). La piedra profundiza en su crisis de ventas en el país: 17,3 millones, cerca de la mitad que un año antes. Los combustibles, un producto mucho menos constante, provocan el mayor agujero en el tráfico comercial entre la comunidad y EE UU con un descenso del 77% (12,6 millones).