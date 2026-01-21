La productividad crece en Galicia tras el covid a su mayor ritmo en 30 años

Durante décadas, la baja productividad ha sido uno de los grandes problemas silenciosos de la economía española y gallega. No hacía ruido como el paro ni ocupaba portadas como las crisis financieras, pero estaba ahí, lastrando salarios, frenando la competitividad y marcando un techo invisible al bienestar. En Galicia, ese freno ha sido especialmente persistente. Por eso el dato que acaba de confirmar el último informe del Observatorio de la Productividad y la Competitividad Española, elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) no es menor: desde la pandemia, la productividad gallega crece al mayor ritmo de los últimos treinta años.

La productividad es, en esencia, la capacidad de obtener más resultados con los mismos recursos. Mide cuánto produce una economía con su capital —máquinas, infraestructuras, tecnología— y con su trabajo —las personas que lo hacen posible—. Cuando aumenta, las empresas pueden pagar mejores salarios sin perder competitividad, los precios pueden contenerse y el crecimiento deja de depender solo de trabajar más horas o contratar más personas. Por eso es una variable clave para explicar el progreso real de un territorio.

Durante mucho tiempo, Galicia avanzó poco en ese terreno. Entre 1995 y 2020, un periodo marcado por la burbuja inmobiliaria, la Gran Recesión y una recuperación lenta, la productividad gallega apenas creció un 0,1% anual. Eso sí. Fue una de las dos únicas comunidades, junto a Navarra, que evitó el retroceso, pero el balance seguía siendo pobre. En ese mismo periodo, la media española cayó casi un 0,6% y en 14 autonomías la productividad retrocedió.

Avance superior

El punto de inflexión llega con la pandemia. Desde 2020, la productividad de los factores —la que mide conjuntamente empleo y capital— crece en Galicia a un ritmo medio del 1,6% anual, la tasa más elevada desde 1995. Es un avance superior al de España en su conjunto, que se sitúa en el 1,4%, y muy por encima de lo ocurrido en la eurozona, donde el crecimiento medio ha sido casi nulo. En países como Alemania y Francia, incluso ha sido negativo.

Galicia no lidera el ranking nacional, dominado por territorios que se hundieron antes y ahora rebotan con fuerza, como Baleares o Canarias. Pero sí se sitúa en el grupo de seis comunidades con una evolución sólida, por detrás de los archipiélagos y de regiones industriales como País Vasco o Cataluña, y en línea con Castilla y León. Lo relevante no es solo el puesto, sino el cambio de tendencia tras décadas de estancamiento. ¿Qué ha cambiado? Los expertos de la Fundación BBVA y el Ivie señalan un giro en el patrón de crecimiento. Durante años, la inversión se concentró en el ladrillo y los activos poco productivos, mientras la inversión en tecnología, innovación y activos intangibles era escasa. Ese modelo daba empleo, pero no hacía más eficiente la economía. Tras la covid, el crecimiento se apoya mucho más en la eficiencia con la que se usan los recursos.

En España, entre 2021 y 2024, la mejora de la productividad explica un tercio del crecimiento del PIB.