Naturgy recupera 41 GWh con su ofensiva contra el fraude eléctrico en Galicia

UFD, la distribuidora de electricidad de grupo Naturgy, mantiene su ofensiva contra el fraude eléctrico con el objetivo de prevenir el riesgo que implican las conexiones ilegales para la seguridad de las personas y, adicionalmente, reducir el coste que supone para el resto de consumidores en su factura eléctrica.

En 2025, la compañía llevó a cabo más de 15.800 actuaciones contra el fraude eléctrico en Galicia. Gracias a estas intervenciones, la compañía recuperó 40,8 GWh de energía consumida de forma fraudulenta, lo que supone un incremento del 12% respecto al año anterior y equivale al consumo anual de 12.500 hogares.

Del total de actuaciones, 7.800 se realizaron en la provincia de A Coruña, 6.600 en Pontevedra, 1.000 en Ourense y 370 en Lugo.

Noticias relacionadas

En el conjunto de España, la compañía ha cerrado 2025 con más de 46.800 actuaciones, repartidas a lo largo de todas sus zonas de distribución.