Naturgy recupera 41 GWh con su ofensiva contra el fraude eléctrico en Galicia
UFD llevó a cabo más de 15.800 actuaciones en la comunidad
La energía recuperada equivale al consumo de 12.500 hogares
UFD, la distribuidora de electricidad de grupo Naturgy, mantiene su ofensiva contra el fraude eléctrico con el objetivo de prevenir el riesgo que implican las conexiones ilegales para la seguridad de las personas y, adicionalmente, reducir el coste que supone para el resto de consumidores en su factura eléctrica.
En 2025, la compañía llevó a cabo más de 15.800 actuaciones contra el fraude eléctrico en Galicia. Gracias a estas intervenciones, la compañía recuperó 40,8 GWh de energía consumida de forma fraudulenta, lo que supone un incremento del 12% respecto al año anterior y equivale al consumo anual de 12.500 hogares.
Del total de actuaciones, 7.800 se realizaron en la provincia de A Coruña, 6.600 en Pontevedra, 1.000 en Ourense y 370 en Lugo.
En el conjunto de España, la compañía ha cerrado 2025 con más de 46.800 actuaciones, repartidas a lo largo de todas sus zonas de distribución.
- Muere Mabel Montes, histórica periodista de la TVG
- A la venta el chalé con piscina que corona la playa más bonita de Galicia (con permiso de Rodas): precio y fotos
- Acuerdo histórico en Educación: los interinos no tendrán que presentarse a las oposiciones para seguir en las listas
- Al menos cinco empresas se interesan por el contrato del bus en Vigo y visitan las instalaciones de Vitrasa
- La estafa de Shein llega a Vigo: cargos en la cuenta de 21 euros
- Una borrasca procedente de Irlanda batirá Vigo mañana... y lo que queda de semana
- Nuevo millonario en Vigo gracias a un boleto del Euromillones sellado en un bar de la calle Lorient
- El 80% de los viajes en Vigo a la universidad, Cunqueiro y el aeropuerto de Peinador son en coche