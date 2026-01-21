Metalships afianza más de 12.000 metros cuadrados en Vigo para impulsar su plan estratégico
El astillero blinda su futuro con una prórroga de 15 años en Ríos-Teis para construir, reparar y reciclar buques
El Puerto de Vigo oficializa también las concesiones de Conxemar, Kaleido, Frigoríficos del Morrazo e Iberdrola
Metalships & Docks encara la próxima década con un ambicioso plan estratégico que aspira a elevar su facturación un 56,5%, de los 9,2 millones de 2024 hasta los 14,4 millones en 2034. El astillero olívico tiene previsto firmar un nuevo barco cada año y reforzarse en el segmento de reparaciones —que absorberá el 85% de su carga de trabajo—, y una condición indispensable para lograr estos objetivos era blindar su futuro en el Puerto de Vigo, algo que acaba de oficializar hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La Autoridad Portuaria ha hecho públicas las resoluciones de diversos acuerdos por los que otorga una serie de concesiones a empresas y entidades en su zona de influencia. La compañía del Grupo Rodman es una de las beneficiadas, habiendo conseguido afianzar cerca de 12.800 metros cuadrados en Ríos-Teis.
Por un lado, la empresa ha obtenido una prórroga de 15 años desde diciembre de 2027 que incluye 7.175 metros de terrenos y 3.787 más de lámina de agua, habilitados para llevar a cabo trabajos de «construcción, reparación y reciclado de buques». A mayores, el astillero ha logrado una concesión por 10 años, a contar a partir de este mes de enero, por otros 1.826 metros. Como volumen de negocio mínimo, el Puerto de Vigo exige a cambio unos ingresos anuales de 395.000 euros.
Junto a Metalships & Docks hay otra decena de compañías y entidades para las que la Autoridad Portuaria también ha aprobado resoluciones que aseguran el desarrollo de su actividad en suelo portuario a largo plazo. Entre ellas están Conxemar, Iberdrola, Frigoríficos del Morrazo, Kaleido, Intermodal Sea Solutions, Caleiro Capital, Moreira Facturing, Jesús Portela e Hijos, Mariscos Vidal Calvar y Mejillones Paulino.
