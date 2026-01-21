Liquidada una de las sociedades impulsoras de la factoría de celulosa de Altri

En el mes de enero de 2023 la mercantil Greenalia Solar Power El Patio, constituida cuatro años antes por la energética gallega Greenalia, fue rebautizada con el nombre Greenfiber Development. En aquel momento también mudó su objeto social: pasó de «la realización de toda clase de actividades [...] relacionadas con la producción de energía eléctrica» a la «producción y comercialización de fibras celulósicas» o «desarrollo de planes para la gestión de bosques con el objetivo de producir fibras sostenibles».

Pasaba entonces a integrarse dentro del denominado Proyecto Gama, Greenfiber, una factoría de fibras de celulosa proyectada en Palas de Rei de más de 850 millones de inversión, aunque condicionada a la inyección de hasta 250 millones de fondos públicos y la conexión al sistema eléctrico. La iniciativa ha recibido una enorme contestación social, y tiene una declaración de impacto ambiental (DIA) favorable por parte de la Xunta. De lo que carece, además de respaldo político y ciudadano, es del apoyo del Gobierno central, ni para la concesión de fondos europeos ni para su enganche a la red.

Anuncio divulgado en el Borme de Greenfiber Development / FdV

Según las cuentas anuales de Altri, remitidas a los inversores, Greenfiber Development está incluida dentro de su perímetro de consolidación: ostenta el 75% de su capital social. Pero esta antigua filial de Greenalia ha pasado a mejor vida. Como divulga hoy el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme), esta sociedad ha sido liquidada por disolución voluntaria. Su presidente era José Armindo Farinha Soares de Pina, presidente de Grupo Altri; entre sus consejeros estaba Manuel García Pardo, consejero delegado de Greenalia.

Noticias relacionadas

No era una mercantil activa ni con músculo financiero, y tampoco había recibido dotación extra de capital tras haber sido constituida con el mínimo de 3.000 euros requerido para una SL.