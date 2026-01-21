GKN presenta un ERE para la planta de Vigo: afectará a un máximo de 75 personas

La crisis del sector de la automoción llega a GKN Driveline Vigo. En una reunión extraordinaria, la empresa ha comunicado a los sindicatos la intención de iniciar un procedimiento de despido colectivo (ERE) que podría afectar a un máximo de 75 personas de las 725 que forman la plantilla. Una medida que se explica, anuncian, por «la volátil transición del sector hacia el vehículo eléctrico y en la reducción de los volúmenes de producción en Europa, lo que ha derivado en una menor demanda de los productos fabricados en la planta de Vigo».

Según el proveedor, que se encuentra en un momento delicado por el proceso de integración con American Axle & Manufacturing Holdings (AAM ), «esta reducción de la demanda se aplica tanto a las piezas que suministramos directamente a cliente final como a las que producimos para otras plantas de GKN Automotive». Desde GKN proyectan que los volúmenes futuros «se mantendrán bajos», lo que afectará directamente a la planta de Balaídos.

GKN Driveline Vigo cuenta actualmente con una plantilla de 725 personas la dirección cita «la responsabilidad y profesionalidad de la plantilla» en estos momentos de incertidumbre, además de reiterar «su compromiso de mantener una comunicación abierta durante todo el proceso».

Este nuevo ajuste en el sector de la automoción se produce en un momento crítico en la industria a nivel europeo, agobiada por la transición al vehículo eléctrico y la invasión de las marcas chinas en el mercado. En el caso de Vigo, solo en los últimos meses se concretaron otros dos EREs, uno en el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG) que afecta a 96 personas y otro en el proveedor Akwel Vigo, para 80 empleados.

Según recuerda Celso Carnero, secretario general de Industria de CC OO en Vigo y miembro del comité de empresa de GKN Driveline, la reducción planteada por la dirección afecta a un 10% de la plantilla. «Entienden que es una situación estructural y no coyuntural», señala sobre la realidad que vive la automoción.

Noticias relacionadas

El próximo jueves 29 tendrá lugar la primera reunión para la negociación del ERE entre la empresa y los sindicatos. «Desde CC OO tenemos claro que vamos a buscar salidas no traumáticas y las mejores soluciones posibles para el personal, además de exigir garantías de futuro para el personal que quede», añadió Carnero.