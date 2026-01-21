BBVA eleva al 2,4% el alza del PIB gallego este año con el auge del sector de la defensa

La economía gallega encara 2026 con mejores perspectivas que las previstas hace unos meses. BBVA Research ha revisado al alza el crecimiento del PIB de Galicia hasta el 2,4%, en línea con la media nacional, y lo atribuye a una mayor diversificación productiva y al peso creciente de sectores vinculados a la industria de defensa. Para 2027, no obstante, el informe anticipa una desaceleración económica, con un avance más moderado del 2,2% y un entorno internacional que sigue mostrando incertidumbre para el comercio y las exportaciones.

El contexto general sigue siendo favorable, aunque con señales de pérdida de impulso. En el conjunto de España, el servicio de estudios del BBVA prevé un crecimiento del PIB del 2,9% en 2025, una décima menos que en su anterior estimación, debido a la debilidad de las exportaciones de bienes y al menor dinamismo del comercio internacional. Para 2026, la previsión mejora hasta el 2,4%, apoyada en el consumo privado, la inversión y el buen comportamiento de los servicios no turísticos. En 2027, el crecimiento se moderaría hasta el 2,0%, en un escenario de menor dinamismo del turismo y de ajuste gradual del gasto interno.

En el caso gallego, 2025 cerraría con un avance del PIB gallego del 2,8%, algo por debajo de la media, lastrado por la falta de un repunte claro de las exportaciones. Aun así, BBVA Research destaca que Galicia está mejor posicionada que otras regiones industriales del norte para afrontar 2026, gracias a su menor dependencia del sector automotriz y a su mayor diversificación sectorial, que le permite resistir mejor la desaceleración internacional.

La evolución del empleo en España seguirá acompañando este escenario, aunque con un ritmo más suave. El informe prevé que la ocupación crezca un 2,5% en 2025, un 2,2% en 2026 y un 2,1% en 2027, lo que permitirá sostener el consumo y la actividad económica, manteniendo un mercado laboral relativamente sólido frente a la moderación del crecimiento.