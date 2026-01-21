El armador luso que «revitalizó» el astillero de Viana encarga a China su próximo crucero de lujo

El astillero de West Sea, en Viana do Castelo, volvió a la vida bajo el mando de la empresa Martifer y gracias a los encargos realizados por el empresario portugués Mário Ferreira. El armador comandó cruceros fluviales y marítimos, en un momento en el que Vigo se intentaba hacer un hueco en el nicho de la mano de Hijos de J. Barreras y The Ritz-Carlton Yacht Collection. Mientras este último pedido fue toda una calamidad para el astillero olívico, el del país vecino despegó con las unidades comandadas por el empresario, hasta el punto de seducir a la japones Ryobi para encargar una unidad allí. Ahora, Ferreira ha decidido apostar por China para construir su próxima unidad de lujo.

En el marco del Explorers Club de Nueva York, el propio empresario se encargó de presentar el Atlas Adventurer, un crucero que tendrá 210 metros de eslora y que tendrá capacidad para 400 pasajeros. «Supone un hito en la próxima generación de la exploración marítima de lujo», aseguró.

El barco, que será explotado por la firma Atlas Ocean Voyages, tendrá propulsión híbrida eléctrica y velas a lo largo de tres grandes mástiles de carbono. De igual forma, el crucero contará con un gran paquete de baterías y combinará «la maestría de la navegación a vela del siglo XV con las tecnologías más avanzadas del siglo XXI».

El «Atlas Adventurer», cuya entrega está prevista para 2028 / Mystic

Mystic Invest, empresa dueña de Atlas Ocean Voyages, fue la que firmó la construcción de esta unidad el pasado diciembre con la China Merchants, conglomerado de propiedad estatal del gigante asiático que cuenta con división naval. Será la encargada de entregar el buque en 2028.

West Sea, que es cliente de las auxiliares del naval de Vigo y su área, ha construido y entregado cinco cruceros de expedición para Ferreira y para la norteamericana Windstar Cruises, que se hizo con el último de los buques proyectados en su momento el empresario luso, el Star Seeker, entregado recientemente.