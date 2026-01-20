La viguesa Merchant Union compra la antigua fábrica de Xylazel en O Porriño

Merchant Union nació hace más de un cuarto de siglo en Vigo como distribuidora de pinturas International para el sector marítimo, aunque ha ido diversificando su objeto de negocio a todo tipo de suministros, incuidos lubricantes o puertas de arrastre. «Nuestra misión —apunta en sus redes sociales— es conseguir mejorar la vida útil de nuestro buques, orientándonos hacia un mantenimiento integral para poder conseguir la sostenibilidad de nuestros clientes y el correspondiente ahorro energético con la buena aplicación de todos nuestros productos».

La firma acaba de ejecutar una operación con la que ganará músculo industrial, amén de permitirle dar un salto cualitativo en su trayectoria y perspectivas de futuro: acaba de firmar la compra de la antigua fábrica de Xylazel, en O Porriño, especializada en producción y comercialización de productos químicos para la protección y decoración de la madera y metal. Las instalaciones pasaron a manos, en 2018, de AzkoNobel, compañía que ahora traspasa la propiedad pero que continuará vinculada al proyecto.

Según ha informado Merchant Union en un comunicado, esta operación permitirá la «reindustrialización» del complejo, ubicado en una parcela de más de 17.000 metros cuadrados. Esto es, no solo tendrá carácter logístico, sino que volverá a producir materiales de protección para aceros o madera. La instalación contará con aproximadamente 5.000 m² de capacidad de almacenamiento, 3.000 m² de áreas productivas y un laboratorio de más de 600 m², «que dará cabida a su plantilla, así como a los próximos 23 nuevos trabajadores que se prevé incorporar, reforzando la apuesta del grupo por la innovación industrial, la industria aplicada y el desarrollo de nuevas líneas de actividad». Antes del cese de operaciones AzkoNobel tenía en O Porriño unos 40 operarios.

«Hablamos de una planta con una historia industrial muy relevante para Galicia: nació en el seno del Grupo Zeltia como Xylazel y fue posteriormente operada por AkzoNobel, los cuales han encontrado en nosotros la manera de que la planta siguiente activa, algo que les parecía de vital importancia. Integrarla en nuestro proyecto es asumir esa herencia industrial y darle continuidad con una visión de largo plazo», ha destacado el CEO de Merchant, Roque Varela de Limia Cominges.

El pasado ejercicio AzkoNobel anunció el cierre de tres factorías para blindar su rentabilidad: Groot-Ammers (Países Bajos), Cork (Irlanda) y Lusaka (Zambia).