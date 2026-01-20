La viguesa Merasys y Feuga abren la puerta de Oriente Próximo a la innovación gallega
REDACCIÓN
Galicia refuerza su proyección internacional en innovación a través de una alianza estratégica que busca abrir nuevas oportunidades para las empresas en Oriente Próximo, un mercado en plena expansión y con una creciente demanda de soluciones tecnológicas avanzadas. Feuga, la Fundación Empresa–Universidad Gallega, y la ingeniería viguesa Merasys han firmado un acuerdo de colaboración para la gestión integral de proyectos de cooperación tecnológica internacional en países de Oriente Medio. El convenio se enmarca en programas impulsados por el CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación) y tiene como objetivo facilitar la entrada de las empresas gallegas en nuevos mercados a través de iniciativas de I+D+i, transferencia de tecnología e innovación aplicada. El acuerdo se centra en Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Catar, Bahréin, Kuwait y Omán.
- El despido de una trabajadora con la que se casó dos meses después termina en sanción por fraude
- Suspenden cinco años a un médico por acceder a los datos de una paciente para pedirle una cita en Vigo
- Asistentes al concierto de Pablo López en Vigo presentan una reclamación: «Hubo quien tuvo que estar de pie solo para verle la cabeza»
- Una piscina natural hacia la ría de Vigo coronará la regeneración de la playa de A Punta en Teis
- Un accidente entre un camión de mercancías peligrosas y un turismo deja dos heridos y dificulta la circulación en la AP-9
- Fontaneros y electricistas de Vigo, incapaces de asumir nuevos encargos
- Más de veinte viviendas de lujo de Vigo llevan ya un año a la venta sin despertar interés
- Planas rompe su silencio sobre los problemas del reglamento de control de pesca y promete aplicar medidas provisionales