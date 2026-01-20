Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La viguesa Merasys y Feuga abren la puerta de Oriente Próximo a la innovación gallega

REDACCIÓN

Santiago

Galicia refuerza su proyección internacional en innovación a través de una alianza estratégica que busca abrir nuevas oportunidades para las empresas en Oriente Próximo, un mercado en plena expansión y con una creciente demanda de soluciones tecnológicas avanzadas. Feuga, la Fundación Empresa–Universidad Gallega, y la ingeniería viguesa Merasys han firmado un acuerdo de colaboración para la gestión integral de proyectos de cooperación tecnológica internacional en países de Oriente Medio. El convenio se enmarca en programas impulsados por el CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación) y tiene como objetivo facilitar la entrada de las empresas gallegas en nuevos mercados a través de iniciativas de I+D+i, transferencia de tecnología e innovación aplicada. El acuerdo se centra en Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Catar, Bahréin, Kuwait y Omán.

