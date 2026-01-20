El juzgado aprueba el plan de ajuste de Wegow; los afectados censuran su «lavado de cara»

El crac de Wegow fue demoledor. La insolvencia de una de las principales compañías tiqueteras de España, comunicada formalmente en mayo del año pasado, arrasó en la industria musical con enormes impagos a grupos, productoras, promotoras de conciertos y usuarios. La empresa, con sede fiscal en Euskadi, se parapetó en la legislación concursal para negociar un plan de ajuste que, casi un año después, no ha satisfecho ningún importe a los afectados.

Ese plan de reestructuración acaba de ser homologado por el juzgado de lo Mercantil número 3 de Getxo: el auto lleva fecha del 13 de enero y fue divulgado —número de expediente 245/2025— el día 15 por la misma sala. ¿Qué implica esto? Con la homologación entran en vigor todos los términos planteados por la empresa, tanto en lo relativo a eventuales quitas sobre la deuda o un calendario de plan de pagos, y serán de aplicación para todos los acreedores, lo hayan aceptado o no; tiene efecto arrastre y se aprueba cuando se cumplen las mayorías fijadas por la ley.

Ahora bien, la Plataforma de Afectados por Wegow emitió ayer mismo un duro comunicado contra la empresa, a la que acusan de haber anunciado un mero «lavado de cara que en ningún caso responde al verdadero problema: la deuda económica pendiente que Wegow mantiene con nosotros; decenas de profesionales, empresas y proveedores del sector musica».

Wegow comunicó la pasada semana el inicio de una «nueva etapa», con la incorporación de directivos nuevos y el objetivo de «reforzar su estructura, recuperar la confianza del sector y sentar las bases de un proyecto sólido y sostenible a largo plazo». El problema, inciden los afectados, es que «la empresa no ha presentado ningún plan de pagos, no ha ofrecido compromisos concretos, ni ha establecido un calendario realista para saldar las cantidades pendientes». De ahí que esta plataforma considere que el comunicado de la compañía «carece de credibilidad». «Las palabras no pagan facturas. Sin responsabilidad, no hay nueva etapa posible», zanjan los afectados.

Colectivo Panamera, LA M.O.D.A., Los Chikos del Maíz, Planeta Sound, Veintiuno, Subterfuge o Ruge La Banda son algunos de los grupos o promotoras integradas en la plataforma.