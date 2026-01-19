Magallanes asigna a Ganaín la construcción de la primera plataforma mareomotriz del mundo a nivel comercial

Magallanes Renovables da un paso decisivo en su proyecto mareomotriz. La empresa de Redondela logró cerrar en las últimas semanas la financiación necesaria para construir la «Atir 2.0», su segunda plataforma a escala real para generar energía a través de la fuerza de las corrientes marinas y la primera a nivel comercial que se realizará en todo el mundo. Un hito, como celebran sus impulsores, que se ha confirmado esta misma semana con la rúbrica de los contratos para llevar adelante la obra. Como adelantó FARO en 2024, los trabajos tendrán lugar en Vigo aprovechando su experiencia en industria naval. Y, de nuevo, será Ganaín la que se encargue de llevar a la realidad los diseños de esta plataforma de 55 metros de eslora y 1,5 MW. El proyecto tiene un coste total que se estima en 7 millones de euros.

La Atir original fue fabricada en 2017 tras años de desarrollo. El puerto y la ría de Vigo fueron el escenario elegido para su llamativo ensamblaje en vertical (para incluir el mástil que va bajo el mar, del que penden las palas) y para las pruebas de mar, requisito indispensable antes de partir hacia Escocia. Allí, en el Centro Europeo de Energía Marina (EMEC, por sus siglas en inglés), Magallanes exprimió al máximo el sistema, un laboratorio flotante en el que testaron los equipos y el casco, analizaron y mejoraron los sistemas de fondeo, comprobaron la eficiencia de las tareas de mantenimiento y, como no, lo enchufaron para verter electricidad a la red.

Mientras las exigentes corrientes de las Orcadas (Orkney, islas al norte de Escocia) llevaban al límite a la Atir y sus equipos, la empresa ha aprovechado todo este tiempo para trabajar en dos frentes: por un lado, en ampliar el rango de acción y buscar iniciativas mareomotrices en las que poder instalar sus plataformas, haciéndose un importante hueco en las subastas públicas de tarifas realizadas por Reino Unido en base al esquema CfD (Contracts for Difference); por otro, en la evolución de su sistema, bautizado como Atir 2.0.

En total, la administración británica adjudicó hasta la fecha más de 13 MW a la compañía, que se traducirán en la fabricación e instalación de nueve de estas infraestructuras entre Gales (en la iniciativa Morlais) y Escocia a lo largo de los próximos años.

Antes de las fechas navideñas, la firma redondelana surgida del grupo Sagres (que tiene la marca Partenón para prendas de alta tecnificación de los cuerpos y fuerzas de seguridad) trajo de vuelta a Vigo la Atir para su desmantelamiento y finalizó los últimos flecos para poder financiar la operación de construcción de la próxima plataforma. En concreto, cerró un esquema de project finance con el asesoramiento legal de Watson Farley & Williams y PricewaterhouseCoopers España como asesor legal de los financiadores. Según explicó Iván Sánchez, socio en PwC España, se trata de «un avance significativo para el sector» que posiciona al proyecto «como una iniciativa de referencia».

La obra

Con todo listo, el jueves de la semana pasada tuvo lugar la esperada firma con el grupo industrial Ganaín, empresa con casi medio siglo de vida que dispone de tres factorías situadas en Mos, Vincios y O Porriño, donde se encuentra en proceso de expansión. La compañía viguesa repetirá la obra realizada hace casi una década en un proceso en el que también vuelve a participar la viguesa Coterena. La santiaguesa D3 Applied Technologies y la madrileña Seaplace cierran el elenco de los considerados como socios principales para la Atir 2.0.

El corte de chapa para esta primera plataforma mareomotriz a nivel comercial comenzará en breve. Una vez finalizada estará compuesta por 420 toneladas de acero naval para una estructura de 55 metros de eslora (diez más que la actual) por 7 de manga y 16 de profundidad, debido al mástil que se sumerge en el agua y en el que se instalan las palas.

La construcción se estima que durará aproximadamente cinco meses, pero a ello hay que añadir la comprobación de todos los equipos, las pruebas de mar en la propia Ría de Vigo (como ya se hizo en su momento con la primera) y su posterior traslado, instalación y conexión en Escocia, algo que se proyecta para los primeros meses de 2027. La Atir 2.0 dispondrá de una capacidad de 1,5 MW, lo que supondrá una producción anual de 4,5 GWh.

Tanto la producción como el sistema en sí se encuentran en proceso de certificación de tipo con Bureau Veritas, lo que en el futuro servirá para acelerar y validar la construcción de más unidades.

Historia

Magallanes Renovables fue fundada en 2009 por Alejandro Marques de Magallanes, hijo del histórico empresario y exdiputado Adriano Marques de Magallanes, fallecido hace dos años. La idea de diversificar de las prendas especializadas de alto rendimiento y pasar a aprovechar la fuerza de las corrientes para generar energía surgió cuando su fundador fue arrastrado por el agua mientras practicaba submarinismo. Cuatro años después de crear la firma, ya contaba con un primer prototipo (a escala 1:10) que se testó con éxito en el EMEC.

La inversión empleada hasta la fecha supera con creces los 25 millones de euros y, además de la sede en Redondela, la empresa también cuenta con una oficina en la ciudad escocesa de Kirkwall. El puesto de CEO de la compañía lo ocupa hoy el hijo de Alejandro, Alex Marques de Magallanes Crespo.