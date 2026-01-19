Avamed Synergy impulsa el talento joven y lidera la innovación en IA aplicada a la salud

Avamed Synergy, con sede en el ecosistema tecnológico e innovador de Distrito Digital Alicante, crece en estructura en el último año, consolidándose como compañía referente en la captación de talento joven para el desarrollo en I+D. Ingenieros biomédicos, informáticos y analistas en minería de datos se han incorporado al equipo multidisciplinar para impulsar los proyectos estratégicos de la empresa. Entre ellos, destaca Fluxus, software médico asistido por Inteligencia Artificial (IA) que, mediante algoritmos nativos y técnicas de Aprendizaje Profundo (DL), ofrece para el campo de la oncología predictiva un análisis avanzado de la incertidumbre y la capacidad de anticipar la dinámica tumoral. Fluxus alcanza con una primera versión (MVP) completamente funcional, la cual se encuentra en fase de validación regulatoria, con la previsión de llegar al mercado a principios de 2027.

Este proceso de expansión se refleja también en sus cifras: en el último año, Avamed Synergy ha logrado un crecimiento del 43% en su equipo técnico e investigador, un hito que reafirma la apuesta de la compañía por sumar perfiles técnicos y jóvenes talentos que enriquecen sus proyectos de I+D.

Además de su crecimiento interno, la empresa biotecnológica refuerza su compromiso con la innovación al ser promotora principal de la Cátedra empresarial ENIA-UA (integrada en el plan de Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial). Esta iniciativa, en la que participan también otras empresas e instituciones, impulsa una IA ética y responsable, fomentando la investigación aplicada, la transferencia de conocimiento y la formación de nuevos profesionales.

La participación de Avamed Synergy contribuye a acercar la Inteligencia Artificial al ámbito sanitario y a la sociedad, creando espacios de colaboración entre el mundo académico, el sector empresarial y las administraciones públicas. Con ello, la compañía se consolida como un agente clave en la construcción de un ecosistema innovador que conecta ciencia, empresa y ciudadanía, situando a Alicante en el mapa nacional de la innovación en salud.

Lucas Díez, CEO y fundador de Avamed Synergy, afirma: “Experimentar el crecimiento del equipo y ver cómo jóvenes talentos se suman a este proyecto, refrenda y refuerza cada uno de nuestros objetivos. No se trata solo de tecnología: se trata de construir confianza, de hacer que la IA sea ética y útil para médicos, pacientes y para la sociedad en general. La Cátedra ENIA nos permite compartir ese compromiso con otras instituciones y empresas; juntos estamos creando un ecosistema que pone a las personas en el centro de la innovación en salud”.

Con este doble impulso —la incorporación de talento joven y el liderazgo en iniciativas de impacto nacional como la Cátedra ENIA— Avamed Synergy reafirma su vocación de transformar la biotecnología y la inteligencia artificial con soluciones reales para mejorar la vida de las personas.

Cirugía digital y medicina de precisión

En esta línea de crecimiento, la compañía continúa consolidando su papel como una de las empresas españolas más destacadas en cirugía digital y medicina de precisión, reconocimiento respaldado por galardones internacionales como el European Award in Medicine recientemente recibido en Roma el pasado mes de noviembre, en la categoría de Tecnología Sanitaria. Este posicionamiento se apoya en la solidez científica de Fluxus, un proyecto que combina Big Data, Inteligencia Artificial y técnicas nativas de aprendizaje automático para reducir la incertidumbre en la predicción oncológica y decisiones en ámbito quirúrgico. El software, actualmente en pruebas piloto en centros hospitalarios de referencia, es validado para su utilidad e impacto clínico en entornos reales y avanzar hacia su futura implantación.

La compañía, fundada en 2012 y distinguida con el sello de PYME Innovadora desde 2020, ha sabido aprovechar su ubicación estratégica en Distrito Digital Alicante, un entorno que favorece la colaboración entre empresas tecnológicas y facilita la transferencia de conocimiento.

En paralelo, la empresa continua en su estrategia de financiación mediante ronda de capital privado abierta que permita finalizar la validación en centros hospitalarios colaboradores y fortalecer su posición en la búsqueda de futuros socios tecnológicos y partners. Ronda que se suma a fases previas de inversión que han permitido a la compañía avanzar en su misión de transformar la oncología predictiva y la cirugía digital.

Con una visión centrada en la anticipación tumoral, la medicina de precisión y la mejora de la calidad de vida de los pacientes, Avamed Synergy se prepara para una etapa de expansión nacional e internacional que consolidará su liderazgo en el desarrollo de soluciones basadas en IA para la salud.