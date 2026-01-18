Textil Lonia valora Christian Lacroix en más de 14 millones de euros

Napoleón describió el palacio de Fontainebleau como «la verdadera morada de los reyes». En él abdicó en 1814. El recinto, la única residencia por la que pasaron todos los monarcas de Francia desde el siglo XII hasta el XIX, fue declarado Patrimonio de la Humanidad de la Unesco hace 45 años. Es como un libro abierto de la historia del país. Enclavado en un impresionante bosque de más de 20.000 hectáreas en el departamento de Sena y Marne, al norte galo, entre los muchos tesoros de su interior están las recargadas decoraciones elegidas por María Antonieta.

El castillo se vuelca este año con el homenaje a la última reina del viejo régimen francés para diseccionar su enorme influencia en el mundo de la moda. A partir del 5 de junio arranca una muestra enmarcada en el Festival de Historia del Arte con el vestuario que Christian Lacroix diseñó para la ópera El entregador de Longjumeau del compositor Adolphe Adam. Todo en ella recuerda a la reina. Los motivos florales, los bordados, el abanico de colores, las pelucas altas... El hilo conductor también de las creaciones del popular diseñador, centrado en vestir obras de teatro, ballets y óperas desde su polémica espantada en 2009 de la Maison con la que empapó de hiperglamour la alta costura francesa.

El cambio de manos

Lacroix salió de bambalinas el 13 de enero del pasado año para aclarar que ni estaba involucrado personalmente en la venta a Sociedad Textil Lonia (STL) de la marca que todavía lleva su nombre, ni la operación suponía su regreso a las pasarelas. Él mismo costeó el desfile de despedida tras el enfrentamiento con la entonces dueña de la firma, la estadounidense Fail Group, por el ajuste a fondo que quería aplicar al negocio. «Los nuevos propietarios me han hecho saber que les gustaría reunirse conmigo en un futuro cercano para explicarme sus planes», contó después del anuncio de la adquisición por parte de la compañía gallega. «Me complace especialmente que la historia de la marca y los archivos de más de 20 años de colecciones y documentaciones y que forman parte de este acuerdo —añadió el creador en su perfil de Instagram— estén ahora a salvo».

Entre alabanzas por «su brillante creatividad» y el «infinito respeto por la artesanía», el grupo que gestiona las marcas Carolina Herrera y Purificación García presentó la compra como «un paso significativo en la expansión del portfolio» y «el fortalecimiento de la presencia en el mundo de la alta moda». «STL integra el extraordinario legado de Christian Lacroix en su visión empresarial a largo plazo y confían en que esta alianza elevará tanto su proyecto creativo como su alcance global», señaló en un comunicado, sin pistas sobre los planes para la nueva enseña y el precio.

El valor

El valor neto contable de la transacción asciende a casi 7,3 millones de euros, según consta en el último informe de cuentas de STL. El valor razonable, siguiendo las tasaciones de expertos independientes, se eleva hasta los 14,4 millones «de forma provisional». Se trata, básicamente, de los archivos históricos de Christian Lacroix. La transacción deja también pasivos por impuesto diferido de -1,8 millones de euros y un fondo de comercio de 19,4 millones.

Para formalizar la compra, la compañía con sede en el Parque Empresarial Pereiro de Aguiar se hizo el 12 de diciembre de 2024 con Turnalín Inversiones, una sociedad sin actividad hasta entonces, por 3.000 euros. Pasó a denominarse STL Proyectos, con la que se ejecuta la adquisición del 100% de las acciones de Christian Lacroix el 18 de diciembre de ese mismo año. Ambas sociedades forman parte ya del perímetro contable de STL.

Marca «icónica»

«Esta firma representa un legado singular de emoción, belleza y creatividad, con una visión de la moda marcada por la exuberancia, la imaginación sin límites y el amor por la artesanía», remarca la compañía fundada por Jesús, Josefina y Francisco Javier Domínguez en el informe de Estado de Información No Financiera. Sus creaciones, «inspiradas en la cultura mediterránea y en una profunda sensibilidad artística», han dejado «una huella inconfundible en el mundo de la alta costura». «Con esta incorporación, el grupo suma al proyecto el legado y el universo creativo de una marca icónica», enfatiza, sin detallar tampoco por dónde irá el futuro de Christian Lacroix ahora.

Su integración a efectos comerciales es uno de los asuntos de la agenda de STL, inmersa en estos momentos en un conflicto laboral y en el desafío de la crisis que está atravesando las costuras del lujo. El 95% de los 400 trabajadores de producción secundaron la segunda jornada de huelga para protestar por sus condiciones económicas el pasado jueves. La CIG acusa a la dirección de falta de voluntad para negociar y denuncian que en esta área de la empresa, integrada sobre todo por mujeres, los sueldos líquidos rondan los 950 euros.

Encrucijada en el lujo

El otro frente abierto probablemente no sea tan coyuntural. «La industria global de la moda está reconfigurando su estructura de precios en respuesta a un entorno económico y de consumo cada vez más complejo», admite STL, haciéndose eco del informe Global Powers Retailing 2025 de la consultora Deloitte. Pese a la tregua de la inflación, «su efecto residual, junto con la entrada de nuevos competidores y el aumento de los costes asociados a materias primas sostenibles y procesos ecológicos, está impulsando un reajuste constante en las estrategias de precios y posicionamiento». No son buenos tiempos tampoco para el segmento del lujo, que siempre ha presumido de cierta resiliencia por el perfil premium de sus clientes. La inmensa mayoría de las grandes firmas de moda han renovado sus direcciones creativas para intentar dar la vuelta a la facturación. El sector, según STL, «avanza hacia una dinámica de precios y posicionamientos más diversificada y sofisticada, donde la sostenibilidad, la experiencia del cliente y la innovación en productos son claves para captar y retener la audiencia del mercado».

El grupo gallego exprime su presencia internacional «mediante una estrategia de consolidación centrada en aquellas ubicaciones que aportan mayor valor a las marcas». La decisión de abrir o cerrar un establecimiento se ha tomado, asegura, «de forma selectiva, con el objetivo de asegurar que cada punto de venta contribuya a construir una presencia global más sólida, eficiente y alineada con la identidad del grupo». «Este enfoque nos permite avanzar hacia una implantación más coherente y sostenible en los distintos mercados», señalan los responsables de STL, con una plantilla de 2.500 personas y una red comercial de 583 puntos de venta. Son 6 menos que al acabar el ejercicio fiscal anterior, el 28 de febrero de 2024. Más de la mitad (305) están en España; 194 en América; 42 en Asia, 41 en el resto de Europa; y uno en África. Los grandes almacenes concentran el 60% (350); seguidos de las tiendas propias (131); y las franquicias (102).

Cuentas

La facturación ascendió a 410,2 millones de euros, un 4,5% menos que el ejercicio anterior. La partida de aprovisionamientos aumentó el 4,3% (122,5 millones), mientras que el gasto en personal se mantuvo estable (90 millones). Los otros costes de explotación repuntaron el 9% (148 millones). El beneficio de STL menguó el 34,6%, hasta los 36,3 millones.