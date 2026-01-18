¿Dónde compra España todo su petróleo?

La sacudida comercial en el sector petrolero global por la convulsión geopolítica que provocó la guerra de Ucrania, con todos los actores internacionales adaptándose a un nuevo escenario y con Europa cerrando sus puertas al petróleo ruso, España ha encontrado al otro lado del Atlántico a sus nuevos proveedores de crudo de referencia. Las importaciones de crudo procedentes de Norteamérica y de América Latina concentran desde hace tiempo más de la mitad de todas las compras del país y Estados Unidos se confirma como el principal suministrador. Todo ello en un contexto en que el volumen total de importaciones españolas se desliza a la baja, con una caída del 7,8% en el último año (con algo más de 61,3 millones de toneladas).

Dónde compra España su petróleo Visualización de los lugares de compra de petróleo en España.

América empezó hace ya dos años a concentrar más la mitad del crudo que llega a la economía española y así sigue. En los últimos doce meses, el continente americano copó el 54,5% de todas las importaciones nacionales de crudo, según los registros de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores). Casi cuatro años después de no llegar (oficialmente) ni una gota de crudo ruso a España, la importancia de América como proveedor de crudo ha ido creciendo de manera constante, con un peso del 28% de todas las importaciones en 2021, del 37% en 2022 y del 46% en 2023, hasta convertirse origen mayoritario en los dos últimos ejercicios.

En el último año, Estados Unidos se ha confirmado como mayor proveedor, con un 15% de todo el petróleo importado, seguido de Brasil (14%) y de México (13%), y con un peso casi testimonial de Venezuela (1,5%) tras la reactivación temporal de las compras por parte de Repsol y el posterior veto renovado de Washington a las salidas de crudo del país caribeño.

Aunque el continente americano ha ido ganando peso hasta convertirse en suministrador mayoritario, el origen del crudo que alimenta la economía española sigue siendo diversificado, con un listado de más de 25 países que han vendido petróleo en los últimos doce meses. Un listado entre los que no aparece el ahora tumultuoso Irán. Nigeria es uno de los grandes proveedores con más del 10%. Y también tienen un papel relevante Libia, que aporta un 7%; Arabia, que concentra el 5,6% de las compras; Irak, con casi un 5%; y Kazajistán, con más del 4%.