La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: esto es lo que tendrás que hacer a partir de ahora para alquilar la vivienda a turistas
El Ejecutivo pretende limitar los pisos turísticos y ampliar la oferta de vivienda permanente
Alejandro Navarro
Son muchos los que ven injustas las constantes subidas de precio en el mercado del alquiler. Si a ello se le suma una demanda cada vez mayor junto a una oferta que se estanca, la idea de compartir piso con varias personas se convierte en una alternativa muy habitual.
El pasado 3 de abril de 2025 entraría en vigor la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, según lo establecido en la Ley Orgánica 1/2025. A nivel general, se introducen cambios acerca de los alquileres turísticos en comunidades de vecinos. Por ello, toda vivienda dedicada a uso vacacional deberá contar con la aprobación explícita de la comunidad, en concreto mediante una mayoría de tres quintas de los propietarios.
Esta ley habría otorgado mayor autoridad a las comunidades de vecinos, con la intención de controlar la presencia de estos alquileres de corta estancia. Además, se contempla la posibilidad de aplicar cuotas adicionales al alquiler vacacional, en función del desgaste de las zonas comunes.
Menos alquiler turístico, más vivienda estable
Con todo ello, el Gobierno de España habría dado un paso adelante con su Ventanilla Única Digital de Arrendamientos. Este sería un registro, en activo desde el 2 de enero de 2025 y en pleno funcionamiento.
La medida busca centralizar y verificar los distintos inmuebles que se encuentren en régimen de alquiler turístico y temporal. Asimismo, se intentarán evitar posibles casos de fraude y asegurar que todas las prácticas se realicen dentro del ámbito de la legalidad.
A su vez, el objetivo principal del Ejecutivo sería limitar la presencia de viviendas con alquiler turístico, favoreciendo así el alquiler tradicional. De este modo, se aumentaría la cantidad de inmuebles dedicados a la estancia permanente, o por lo menos a largo plazo, de los ciudadanos.
Las zonas más afectadas por esta medida serían las grandes ciudades españolas, como Barcelona o Madrid. En estos lugares el turismo masivo y exceso de viviendas vacacionales ya se ha convertido en el día a día. En este sentido, el Colegio de Registradores ya habría otorgado más de 370.000 números de registro único de alquiler turístico, desde el pasado 1 de julio.
El organismo ha destacado los convenios de colaboración firmados con administraciones autonómicas, como la Generalitat de Cataluña, el País Vasco y Navarra, así como otros proyectos en proceso de negociación. Por tanto, la red de influencia de esta medida ya afectaría a aproximadamente más de treinta ayuntamientos y ocho comunidades autónomas.
- El despido de una trabajadora con la que se casó dos meses después termina en sanción por fraude
- Una mujer se queda encerrada en una discoteca de Vigo y los bomberos tienen que intervenir para liberarla
- Una piscina natural hacia la ría de Vigo coronará la regeneración de la playa de A Punta en Teis
- Asistentes al concierto de Pablo López en Vigo presentan una reclamación: «Hubo quien tuvo que estar de pie solo para verle la cabeza»
- El Concello de Vigo renovará uno de los aparcamientos más utilizados en Balaídos
- Arrancan en febrero las obras para devolver a la vida un centenario edificio de la calle Progreso
- Un accidente entre un camión de mercancías peligrosas y un turismo deja dos heridos y dificulta la circulación en la AP-9
- Alberto y Fina: «En 42 años pasaron por cafetería Alameda, desde Beiras a Bárbara Rey»