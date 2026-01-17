La plantilla de las empresas estatales en Galicia vuelve a niveles de 2017

El empleo de las empresas estatales en Galicia volvió en 2024 a cifras muy similares a las que tenía antes del largo periodo de ajustes que siguió a la crisis y se prolongó hasta la pandemia. Las compañías participadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) cerraron el ejercicio con 6.537 trabajadores en la comunidad, una cifra muy similar a la de 2017. La recuperación se apoya en los últimos tres años de crecimiento del empleo.

El dato consolida una tendencia que comenzó tras los peores momentos de la pandemia y que ha permitido compensar la fuerte pérdida de puestos de trabajo registrada entre 2017 y 2021. En ese periodo, las empresas estatales redujeron su plantilla en Galicia un 12,8%. La evolución de los tres últimos ejercicios ha permitido recuperar ese terreno perdido y situar el nivel de empleo en la misma cota que hace siete años.

En 2023, las sociedades de la SEPI contaban en Galicia con 6.336 trabajadores. Un año después, la cifra subió hasta los 6.537. Si se toman como referencia los datos de 2021, cuando el número había tocado fondo tras varios ejercicios de descensos, el crecimiento acumulado ronda el 13% en solo tres años. La mayor parte de este repunte se explica por la evolución de Correos y, en menor medida, de Navantia.

La mejora del empleo se ha visto acompañada por un importante esfuerzo inversor. En 2024, el Grupo SEPI destinó 324 millones a inversiones en toda España, un 9% más que el año anterior. De esa cantidad, el 17% llegó a Galicia, lo que supone 55 millones. Con ese porcentaje, la comunidad fue la segunda que más inversiones recibió del holding público, solo por detrás de Andalucía, que concentró el 22% del total.

El peso inversor confirma la relevancia de Galicia dentro del perímetro de la SEPI. El grupo está compuesto por 14 empresas participadas mayoritariamente y de forma directa, además de una fundación y participaciones minoritarias en otras diez compañías, junto a presencia indirecta en más de cien sociedades. En Galicia tienen actividad firmas como Navantia, Correos, Tragsa o la agencia de noticias Efe, que cuenta con delegación en Santiago, además de otras sociedades participadas.

A nivel nacional, la plantilla total del Grupo SEPI alcanzó en 2024 las 87.169 personas, un 2% más que en 2023, que supuso un gasto que superó los 3.600 millones. Más de la mitad de ese empleo se concentra en Correos, con el 57,6% del total.