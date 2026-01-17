La patronal eólica gallega ve un 2026 «demoledor» con «deudas millonarias»

La Asociación Eólica de Galicia (EGA) augura que las perspectivas para este 2026 en el sector son «demoledoras» debido al «parón judicial» con los autos de paralización cautelar de un centenar de proyectos en la comunidad, que suman 3.000 megavatios, lo que acarrea pérdida de inversiones y deudas «millonarias» de promotores. La patronal eólica gallega alerta del «desierto que atraviesa el sector» en la comunidad desde la pandemia, recuerda en un comunicado, con un consumo eléctrico en 2025 que continúa por la senda del descenso en Galicia, «mientras en España ya se invirtió la tendencia», con un retroceso del 32% en Galicia desde 2018.

Contrapone esta «posición muy vulnerable» a Galicia «en un momento en que en el que asiste a una guerra mundial por la energía». «Estados Unidos capta el petróleo de Venezuela, Rusia es el amo del gas y China invierte cantidades ingentes en energías renovables», advierte.

A esto se suma que Alemania, «al quedarse sin la nuclear propia ni el gas ruso, se ha lanzado a multiplicar su potencia renovable en el menor tiempo posible». «Solo el año pasado tramitó más de 12.000 megawatios (MW), doce veces más de lo que se instala en España anualmente», señala.

«Entre tanto, en Galicia, hay promotores eólicos que han entrado en serias dificultades, porque ya no pueden cumplir sus compromisos de suministrar energía limpia a proyectos industriales, acumulando a su vez deudas millonarias con proveedores», denuncia.

El sector sostiene que «Galicia camina hacia atrás: desperdicia sus potenciales recursos eólicos, incrementa su dependencia del exterior, encarece la factura de la luz y pone en peligro la salud». Denuncia que hay 6.300 millones de inversión industrial paralizados, con la consecuente creación de 14.000 empleos en juego. «El nuevo año ahondará en este retroceso industrial y económico, pero también en el deterioro de la seguridad ambiental y de la salud pública», concluye.