Kaleido hace historia en la logística viguesa con el envío de 159 palas eólicas de India a EE UU

El afán de la viguesa Kaleido por ir un paso más allá de la logística tradicional y diversificar su operativa sigue dando sus frutos. La compañía se ha consolidado en 2025 como uno de los grandes operadores especializados en proyectos industriales para el sector energético internacional. Y bien valen como ejemplo algunos de sus últimos trabajos, como el envío de 159 palas eólicas de Tuticorin (la India) a Aransas (Estados Unidos). Se trata de «uno de los proyectos más grandes del año», explicó a través de sus redes sociales la compañía, que en vista del crecimiento sostenido de este tipo de operaciones creó a finales de 2024 su división específica Offshore Energy Solutions, orientada a ofrecer soluciones integrales para el sector energético marino.

El porte eólico que tuvo lugar a finales del año pasado se fraguó en dos partes. La última consistió en el transporte de 78 aspas, que se suman a una primera entrega de 81 hélices realizada dos meses atrás.

«Manipular y almacenar un número tan alto de cuchillas a bordo requirió un esfuerzo técnico significativo, un gran trabajo y una coordinación y colaboración excepcionales de todas las partes implicadas, asegurando que cada cuchilla estuviera posicionada de forma segura dentro de un plan de almacenamiento altamente exigente», explicaron desde Kaleido a través de LinkedIn. Otro encargo de 12 palas de aerogeneradores, en este caso desde la estadounidense Iowa hasta la danesa Aalborg, se ejecutó con éxito también recientemente bajo la batuta de la firma olívica. «Transformamos un complejo proceso logístico en una operación totalmente sincronizada», aseguró.

Remesa de aspas enviadas de Iowa a Aalborg. / Kaleido Logistics

Plan estratégico hasta 2028

Estos trabajos son solo un ejemplo del tipo de trabajos que Kaleido ha estado realizando en los últimos meses, «proyectos especiales» que desarrolla al mismo tiempo que afronta el resto de operativas de mercancías tradicionales, como la piedra natural, la carga siderúrgica o el Project Cargo (ligado a mercancías indivisibles y sobredimensionadas).

Desde la empresa viguesa están ejecutando en estos momentos un plan estratégico que se extenderá hasta finales de 2028 y prevé situar a la compañía con una cifra de negocio superior a los 200 millones de euros, «consolidando su posicionamiento como operador logístico de referencia».

«Kaleido afronta los próximos años con una perspectiva de crecimiento sólida para seguir acompañando a sus clientes en proyectos cada vez más complejos y de mayor alcance internacional», indican desde Kaleido, que prevé continuar invirtiendo en África para reforzar sus capacidades y su red logística. La compañía cuenta con bases en Angola, Mozambique y Namibia, donde la presencia directa le permite contar con una posición sólida en los principales corredores terrestres del sur del continente. A mayores, mantiene entre sus pilares estratégicos la innovación con el impulso de proyectos como Twinports, dentro del Programa Puertos 4.0, para mejorar la eficiencia portuaria empleando un gemelo digital.