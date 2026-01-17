Arena Green Power lanza una inversión de 32 millones en un complejo de fotovoltaica y baterías en Galicia

Arena Green Power nació en 2019 como desarrollador de instalaciones energéticas para terceros y hoy maneja una cartera de 2,5 gigavatios (GW) repartidos entre eólica, fotovoltaica y almacenamiento como productor independiente. Presume de más de 20 años de «liderazgo» en el impulso a las renovables y una «capacidad completa» para el desarrollo de proyectos. «Desde el terreno y los permisos hasta la conexión a la red, nos encargamos de todo», señala. La firma con sede en Sevilla desembarcó en Galicia de la mano del viento. Está detrás de los proyectos de los parques As de Guía, Carabela, Nao, Azafea, Carraca, Galera, Margarita, Ballestrinque y Ballinger. Ninguno en pie por el momento. Su siguiente propósito pasa por aprovechar el bum de la hibridación y de las baterías con un complejo en el concello de Rubiá que combina ambas tecnologías y cuenta con una inversión aproximada de 32 millones de euros.

El grupo recuerda las llamadas de auxilio del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) para frenar el calentamiento global y los ambiciosos planes de España para acelerar la implantación de tecnologías verdes en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2030. «En este contexto, la energía solar fotovoltaica se presenta como una solución tecnológica clave, capaz de generar electricidad limpia, segura y de forma descentralizada, sin emisiones ni residuos durante su operación», apunta, en paralelo a la eclosión de los sistemas de almacenamiento mediante baterías (conocidos como BESS) como «infraestructura esencial para facilitar la integración de las fuentes renovables en el sistema eléctrico».

Doble funcionalidad

Con esa doble misión, la de generación limpia y almacenamiento para absorber los excedentes de electricidad en momentos de bajo consumo, la compañía, a través de varias de sus filiales, impulsa dos plantas híbridas fotovoltaicas (PHF Navegantes 48 y PHF Navegantes 49) de 318,5 y 286,6 kilovatios (kW) en una parcela de 16.532 metros cuadrados de superficie en el ayuntamiento ourensano. En esa misma localización estarán los dos sistemas BESS de 25 kW cada una y capacidad para almacenar 80.640 kWh.

El proyecto presentado a la Xunta para lograr las correspondientes autorizaciones prevé la creación de 36 puestos de trabajo fijos tras la puesta en marcha «entre técnicos de mantenimiento, vigilancia, limpieza de paneles y gestión». Arena Green Power incluye una retahíla de medidas «de potenciación de beneficios sociales y económicos», siguiendo la ley autonómica que busca revertir en la comunidad parte de las ganancias por el aprovechamiento de los recursos naturales autóctonos. Entre ellas está un plan de capacitación de trabajadores locales en oficios vinculados a la planta, un fondo social anual para proyectos comunitarios, el apoyo al emprendimiento local mediante talleres de asesoría empresarial y microcréditos y un centro de interpretación sobre energías renovables. En total, estima un desembolso de 790.000 euros en los 30 años de vida útil de las instalaciones.