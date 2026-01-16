¿Cuánto ha subido la compra en Galicia?: estos son los productos básicos que más se han encarecido en los últimos 16 años

Desde hace unos años, hacer la compra resulta cada vez más doloroso para nuestros bolsillos. La inflación en Galicia cerró el pasado 2025 con un avance del 3,2%, dos décimas por encima de la subida registrada en el conjunto del país, según los datos publicados ayer por el Instituto Galego de Estatística (IGE) y su homólogo estatal, el INE. Van ya 16 años consecutivos de incremento de precios en los supermercados en Galicia. El ascenso acumulado en todo este tiempo roza el 60%.

Los brotes de gripe aviar que están obligando a sacrificar aves y tomar medidas de confinamiento en las granjas menguan la oferta disponible y colocan a los huevos como el producto que más sube su precio, pero no es el único dato llamativo.

Los 10 productos básicos que más se han encarecido en Galicia en los últimos 16 años

El encarecimiento constante de la alimentación en Galicia muestra una subida particular en ciertos productos como las patatas, la fruta fresca o la carne de vacuno. Estos diez productos básicos de la cesta de la compra son los que mayor subida porcentual han sufrido en algo más de década y media:

Huevos : 166%.

: 166%. Patatas: 108%.

Frutas frescas : 86%.

: 86%. Carne de vacuno: 86%.

Carne de ovino: 86%.

Café, Cacao e infusiones : 72%.

: 72%. Pescado fresco y congelado: 70%.

Legumbres y hortalizas: 67%.

Preparados de legumbres y hortalizas: 64%.

Aceites y grasas: 63%.

Por su parte, otros productos importantes de la lista de básicos también han experimentado una escalada considerable. La leche y los productos lácteos se han encarecido un 43%, mientras que el pan ha experimentado una subida del 39% en los últimos 16 años.

Lo que ha subido la compra en un año

En el último año, los huevos siguen ostentando el primer puesto como producto que más sube. El coste de una docena en Galicia es ahora mismo un 33,2% más alto que a finales de 2024. Sube con intensidad también el precio de la carne de vacuno: 26%. Refleja lo que está pasando en el comercio mundial de la carne, que encadena varios máximos históricos por la escasez en varios de los grandes países productores, como refleja el último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Ese es también el motivo del incremento que se da en la carne de ovino, del 8,3% en la comunidad. El cerdo se mantiene relativamente estable (1,6%), mientras que el pollo repuntó el 4,7%.

Después de la subida del 11% registrada el ejercicio anterior, el pescado, tanto fresco como congelado, acabó el 2025 con un alza del 2,5%. Crustáceos, moluscos y preparados de pescado rebotaron el 4,3%. La leche lo hizo el 5,3% y el 2,6% los productos lácteos; un 5% se encareció la fruta; el 7,8% las legumbres y hortalizas frescas; y el 15% el café, el cacao y las infusiones. El aceite sigue dando una tregua con otra bajada del 26,5% en Galicia; el precio de las patatas disminuyó el 3,8%; y el 8,4% el azúcar.