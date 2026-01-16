Galicia arroja la única gran caída de producción eléctrica de todo el país

El esqueleto eléctrico español escribió un punto y aparte en su historia a las 12.33 horas del 28 de abril del pasado año. En apenas cinco segundos, se perdieron 15 gigavatios (GW), alrededor de dos tercios de la demanda en ese momento. Aunque las desconexiones estuvieron muy focalizadas en las zonas de Granada, Badajoz y Sevilla, el sistema funciona como los vasos comunicantes. Se necesita un equilibrio exacto de generación y consumo. Y el país se fue a negro, provocando un grave problema de comunicaciones también por la pérdida del suministro en los repetidores de telefonía e internet. El inédito apagón duró hasta bien entrada la madrugada del día siguiente.

El primer diagnóstico del Gobierno, presentado 50 días después, identificó «un fenómeno de sobretensiones» que desembocó en «una reacción en cadena». El epicentro se sitúa en una planta fotovoltaica del sureste peninsular. Reparte responsabilidades entre Red Eléctrica, por la presunta insuficiente programación de la producción esa jornada; y entre las empresas generadoras por su incapacidad para amortiguar las oscilaciones de tensión. El análisis de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (ENTSO-E, por sus siglas en inglés) descartó un problema por las abundancia de las renovables. «Se debió a la incapacidad de la generación que tenemos para controlar la tensión. El control de tensión puede hacerse tanto a través de renovables como de la generación clásica», indicó su presidente, Damián Cortinas, tras la publicación del estudio en octubre.

Modo reforzado

Desde entonces, el sistema opera en «modo reforzado» para evitar que el incidente se repita. ¿Qué significa esto? Entre otras medidas, se tira más del gas y menos de las fuentes limpias, más inestables por su dependencia de las condiciones meteorológicas. El escudo antiapagones ha dado un giro al balance eléctrico del pasado año en Galicia y en el resto de los grandes músculos energéticos del país.

Evolucion de la produccion electrica de Galicia / Hugo Barreiro

Aquí la contribución de las centrales de ciclo combinado creció el 21,1%, hasta alcanza los 2.584 GWh, según los datos provisionales de cierre de 2025 que acaba de publicar Red Eléctrica. El gas se mantiene como tercera fuente de generación de electricidad en la comunidad, por detrás de las dos estrellas verdes. Que no tuvieron un año especialmente brillante.

Mengua «verde»

Después del récord por la enorme pluviosidad de 2024, la hidráulica redujo su producción el 17,5%. Inyectó 8.362 GWh, cediendo el trono del mix de nuevo a la eólica. A pesar de que también los parques de aerogeneradores se apuntaron a los números rojos. Dejaron 8.609 GWh, un 2,8% por debajo del año anterior. Además de la diferentes condiciones del tiempo, al sistema eléctrico gallego le pasa factura el bloqueo judicial de nuevas instalaciones, básicamente complejos eólicos.

De hecho, Galicia es la única comunidad relevante en la generación eléctrica del país que acabó el pasado ejercicio con un recorte de producción. Rondó los 21.700 GWh, lo que supone un 5,8% menos que en 2024 (23.083 GWh) y su mínimo histórico. La merma, en plena transición energética y la apuesta por la electrificación para descarbonizar la economía, contrasta con el alza cercana al 9% en todo el Estado. La generación en Cataluña aumentó el 7,6% (40.385 GWh); el 30,6% en Andalucía (39.832); el 3,7% en Castilla-La Mancha (31.887); el 1,7% en Extremadura (31.661); el 14% en Castilla y León (30.878); y el 5% en Aragón (23.000). Solo hubo un descenso más en Cantabria, del 8%, pero la autonomía apenas tiene relevancia dentro del sistema con una producción total de 490 GWh.

Resto del país

Todo el descenso en Galicia se concentró en las renovables, que pasaron del 84,6% del mix en 2024 al 81,8% en 2025. La cogeneración redujo su contribución el 2,5% (1.226 GWh); mientras la solar se multiplicó por 10, con 242 GWh. Precisamente la fotovoltaica se convirtió en la reina del sistema español: 60.705 GWh, un 17% más. El uso del gas se elevó el 28% (45.731); la eólica adelgazó el 3,5% (58.817); y el 1% bajó la nuclear (51.846).