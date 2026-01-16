Macroeconomía
La deuda pública baja en noviembre al 101,5% del PIB
El importe aumentó hasta los 1,698 billones de euros, de acuerdo con los datos publicados por el Banco de España
EFE
La deuda pública se redujo hasta el 101,5% del producto interior bruto (PIB) en noviembre, dos décimas menos que el mes anterior (101,7%), aunque el importe aumentó hasta los 1,698 billones de euros, de acuerdo con los datos publicados este viernes por el Banco de España.
Si se compara con el mismo mes de 2024, la deuda pública se redujo ocho décimas en ratio de PIB, desde el 102,3% de 2024; aunque subió en cantidad, un 4,7%, desde los 1,622 billones de euros de noviembre de 2024.
La deuda en la Administración central se situó en 1,549 billones de euros, equivalentes al 92,5% del PIB; mientras que la de las administraciones de la Seguridad Social aumentó hasta los 136.178 millones, el 8,1% del PIB.
La deuda de las comunidades autónomas ha permanecido prácticamente estable respecto al mes anterior en los 339.131 millones de euros, que equivalen al 20,3% del PIB; al igual que la de las corporaciones locales, que se sitúa en los 22.049 millones de euros (el 1,3% del PIB).
