El CTAG impulsa un área de negocio centrado en robots humanoides para industria

El Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG) se encuentra en un momento delicado, como demostró el ERE aplicado el pasado año para casi un centenar de trabajadores. El volumen de negocio cayó y precisa de nuevas áreas de negocio, más allá de sus investigaciones habituales o del vehículo eléctrico y autónomo Shuttle. Con esto en mente, el centro se ha aliado con Zona Franca de Vigo para impulsar un área de negocio centrado en robots humanoides para industria.

Ambas partes anunciaron ayer la intención de lanzar un Polo Tecnológico de Humanoides, «único en Europa» como se acordó en un encuentro mantenido en la sede del Consorcio entre el delegado del Estado, David Regades, y el director general de CTAG, Luis Moreno.

Al igual que se hace con los chips fotónicos, se busca crear «un ecosistema tecnológico» centrado en estos robots, «lo que supondrá un salto exponencial en las nuevas tecnologías de la robótica aplicadas a las plantas industriales, la defensa o los servicios, a fin de dar respuesta a las necesidades de la industria gallega y española».

«Supondrá una disrupción y una oportunidad inmejorable en la apuesta que tenemos en Zona Franca por la transformación digital y las nuevas tecnologías», señaló Regades. «Hablamos de una tecnología con un enorme potencial transformador», añadió Moreno.