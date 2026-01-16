AD Parts Intergroup negocia la compra del 51% de Grupo Regueira
La filial española del gigante francés Parts Holding Europe sería socio mayoritario de la firma gallega, líder en recambios de automoción
m. g. p.
La compañía AD Parts Intergroup, que opera en España en nombre del gigante francés Parts Holding Europe, anunció esta semana que aborda negociaciones en exclusiva para la adquisición del 51% de dos compañías del sector de los recambios de automoción: el madrileño Grupo Polaris y el coruñés Grupo Regueira, líder en Galicia, Asturias y León y referente del automóvil y el taller en sus seis décadas de historia.
Según explican desde AD Parts Intergroup, los Grupos Polaris y Regueira alcanzaron una facturación de aproximadamente 170 millones de euros cada uno en 2025, con el apoyo de equipos de más de 800 empleados cada uno. En el caso gallego, AD y Regueira ya eran socios desde finales de los 80 y ahora AD aumentaría su participación.
Regueira y Polaris tienen mercado en las comunidades de Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria y Asturias a través de sus filiales AD Vemare, AD Regueira, AD Transcose, AD Paher, AD Cantabria y EDI.
Las dos operaciones para hacerse con más de la mitad del capital de ambos grupos están plenamente alineadas con la estrategia de AD Parts Intergroup, explican, cuyo objetivo es ofrecer un mejor servicio al cliente en el mercado español, especialmente a través de su excelencia operativa. Esta iniciativa refleja el deseo de construir una alianza sólida y duradera entre AD Parts Intergroup, Polaris y Regueira, basada en la confianza, la complementariedad y una visión compartida a largo plazo.
Estos proyectos están sujetos a la aprobación de las autoridades españolas de competencia.
Josep Bosch, presidente de AD Parts Intergroup, declaró al respecto de estas operaciones que, con ellas, «AD Parts Intergroup consolida su posición en España mediante la integración de distribuidores clave del sector y la ampliación significativa de su cobertura territorial». A través de esta alianza estratégica, AD Parts Intergroup seguirá contribuyendo plenamente al desarrollo y la consolidación del grupo AD Parts en su conjunto, indica el responsable del grupo de Girona.
